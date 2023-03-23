Как учительница младших классов стала военным психологом

Учительница младших классов Любашевского опорного заведения общего среднего образования Екатерина Драбчук (Беженар) из-за войны оставила мирный труд и отправилась в военкомат, чтобы встать на защиту Отечества. Учитывая ее педагогическое образование, женщину направили овладевать профессией военного психолога.

Екатерина окончила Шлыкаровскую школу и Уманский вуз, успела шесть лет проработать со школьниками. Даже баллотировалась на должность главы Зеленогорской ОТГ, стремясь улучшить жизнь земляков.

Кардинально изменить жизнь

В этом году Екатерина Драбчук должна была выпустить свой четвертый класс, но в январе, после года затяжной войны, решила кардинально изменить свою жизнь, связав его с военным делом.

Сначала мобилизованная в ВСУ прошла так называемый курс молодого бойца в учебном центре на Черниговщине. На полигоне она тренировалась стрелять, в общем-то, выживать в боевых условиях, проверяя на себе, сможет ли быть военной.

Сейчас курсантка Драбчук настойчиво овладевает специальностью психологи в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, на кафедре военной психологии и педагогики.

До 2012 года заведение вообще не имело государственного заказа на подготовку военных психологов, за год до начала вооруженного конфликта программу планировали сворачивать.

— Обучая нас, преподаватели отмечают, что в результате войны с россией, начиная с 2014 года, появились новые категории людей, с которыми нужно тщательно работать. Это добровольцы и мобилизованные, военные разных возрастов, которые получили боевые психические травмы и сопутствующие расстройства психики, — рассказала женщина. — Мы будем помогать им справляться с боевым стрессом.

После учебы — на фронт

Уже через месяц-два, получив звание младшего лейтенанта, новоиспеченный специалист должен стать для бойцов психологической опорой.

Специалисты утверждают, что именно стресс делает неэффективными действия 50-75 процентов воинов в первом бою. Чтобы предотвратить это, и нужен военный психолог.

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