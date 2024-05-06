Началась подписка на газету «На пенсии» на второе полугодие

Газета «На пенсии» распространяется на всей территории Украины, кроме оккупированных. Оформить подписку на второе полугодие вы можете в любом почтовом отделении, у почтальона или онлайн на сайте «Укрпочты».

Для наших подписчиков цена на газету не выросла. Так, стоимость подписки на второе полугодие будет составлять 240 гривен. Плюс дополнительно почта берет 15 гривен за оформление подписки. Независимо от того, подписываетесь вы на один месяц или полгода. Поэтому мы советуем вам выписывать газету сразу на шесть месяцев, чтобы каждый раз дополнительно не платить за оформление подписки.

Что же касается жителей Одессы и Одесской области, то для вас подписка оформляется по местному каталогу. Причем по этому каталогу цена немного ниже — 216 гривен.

Обратите внимание: гарантированная редакцией цена – только по подписке. В розницу цена может вырасти. На сколько – это зависит еще и от продавцов конкретных магазинов, киосков и лотков.

Как оформить подписку онлайн

По ссылкам ниже можно оформить подписку на сайте «Укрпочты»:

По всем вопросам о работе сервиса «Укрпочты» можно обращаться по следующим контактам: