Ключевые моменты:

В Одесской области ввели запрет на вылов раков до конца сентября 2025 года;

Ограничение связано с периодом второй линьки раков;

За каждую незаконно выловленную особь предусмотрен штраф в размере 3 332 грн;

Одесский рыбоохранный патруль призвал рыбаков соблюдать запрет и сообщать о нарушениях.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль, ссылаясь на соответствующий приказ Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области.

«Напоминаем, что отлов раков во время запрета влечет административную или уголовную ответственность, а также обязанность возместить ущерб, причиненный рыбному хозяйству. За каждый незаконно выловленный экземпляр необходимо уплатить ущерб в размере 3 332 грн», – отмечают в ведомстве.

Одесский рыбоохранный патруль призывает рыбаков соблюдать установленные правила и способствовать сохранению водных биоресурсов.

Тех, кто стал свидетелем нарушения данного запрета просят сообщать об этом по телефону «горячей линии»: (098) 798-47-93.