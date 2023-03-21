В Одессе презентовали журнал о болгарах Украины

Болгарская диаспора в Украине — самая большая в мире. По последним данным в Украине проживало 250 тысяч этнических болгар.

Презентация болгарского журнала «Лик» состоялась во Всеукраинском центре болгарской культуры. Ее открыл Генеральный директор Болгарского телеграфного агентства Кирил Вылчев.

На встрече с гостями он заявил, что жизнь и деятельность болгар Украины интересна Болгарии и информагентство намерено впредь более активно освещать их инициативы и достижения.

Что будет освещать болгарский журнал «Лик»

Истории людей, творчество мастеров, результаты многолетних трудов, боль и радость, прошлое и настоящее – яркие блики большой мозаики, которые легли на страницы болгарского журнала. Начиная с исторических предпосылок и заканчивая современными реалиями, материалы дают полное представление о том, кто такие украинские болгары.

Акцент февральского номера – хронология событий военного года, гуманитарные последствия войны и оказание Болгарией помощи беженцам из Украины.

Инициатором создания журнала о болгарах Украины является Болгарское телеграфное агентство — одно из старейших печатных изданий в мире. Первые его новости вышли в 1898 году. Сегодня это агентство является государственным информационным агентством Болгарии, финансируемым из бюджета.

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