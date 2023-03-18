Тодоровден: на Одесщине болгары отметили праздник плодородия и лошадей

Тодоровден — болгарский праздник покровителя плодородия и лошадей. Отмечается в субботу, после начала Великого поста. В 2023 году на Одесщине праздник отмечался в субботу, 4 марта в селе Купаран.

В этот день поздравляют всех, кто носит имя Тодор или Тодорица, пекут обрядовый хлеб – «кончета» – и устраивают конные состязания (кушия), чтобы все – и кони и всадники — были здоровыми, а урожай — богатым.

Сегодня эта традиция почти позабыта в силу того, что лошадей в селах заменили авто и тракторы. А вот в селе Ровное (по-болгарски — Купоран) Тарутинской ОТГ эту традицию любят и чтят до сих пор.

Святого Тодора славят как покровителя плодородия и лошадей. Поэтому в этот день коням уделяли особое внимание. Рано утром хозяева шли в хлев и расчесывали лошадям гривы и хвосты. Украшали их бусинами и цветами, а потом отводили на водопой. Готовясь к состязаниям, хозяин дает обещание своему коню в случае победы «копыта посеребрить, уздечку позолотить».

82-летняя Евдокия Димитрова поделилась воспоминаниями, как этот праздник отмечали раньше: «Почти каждый хозяин держал коня. Мой папа был швейным мастером, и лошади у нас не было. А вот у моего дяди Киро была. Он к этому празднику целый месяц готовил коня, кормил его вдоволь, ухаживал за ним особенно тщательно. А мама в этот день пекла хлеб и «кончета». Мама выходила на улицу и всем школьникам раздавала теплые «кончета», чтобы мы бегали быстро, как лошадки, и были сильными».

Тодоровден — визитная карточка села Купаран.

В центре села собрались те, кто умеет ездить верхом, и те, кто пришел поболеть за своих фаворитов. На центральной площади местный священник отец Степан благословил всех гостей праздника и окропил их святой водой. После этого работники местного Дома культуры устроили праздничный концерт. Песни и танцы исполнили участники народного фольклорного ансамбля «Купаран». А самые молодые артисты – ученики местной болгарской воскресной школы «Я болгарин» — читали стихи.

По старой традиции, в этот день также чествуют молодых невесток. Они должны испечь свой первый хлеб, освятить его в церкви и с поклоном поднести свекрови. Та, в свою очередь, благословляет невестку и просит ее попрыгать, приговаривая: «Молодая лошадка, молодая невестка. Будь здорова и счастлива!».

После этого все дружно переместились на окраину села, где всадники готовились к конному состязанию (кушия).

В Купоранах в этом году соревновались и те, кто имеет ослов.

Иван Ташогло держит 200 овец, поэтому осел для него — лучший помощник в хозяйстве. Он также примет участие в кушие, чтобы был здоровым и служил своему хозяину еще много лет.

После азартных состязаний уставшие кони вальяжно прохаживались по улицам. Женщины преподносили всем угощения. Хранительница болгарских традиций Татьяна Джигова угостила участников соревнований свежеиспеченным хлебом и пожелала всем добра и благоденствия.

Завершился праздник вручением каравая с подковой победителю конных состязаний. В этом году им стал Сергей Кисеолар. Второе и третье места разделили Иван Ташогло и Илья Кисеолар. Все они получили зерно для своих коней, подаренное местными предпринимателями.

Главный организатор праздника – директор Дома культуры Яков Новосельчан – также поделился воспоминаниями из прошлого.

— Раньше люди сами организовывались. В селе было много лошадей. Ребята ездили по селу, заходили ко всем, кто носил имя Тодор, поздравляя их, а их жены подносили всадникам угощения, полотенца, рубашки. Раньше из соседних сел Диветлий, Исерлий и Гюльмян к нам приезжало много всадников, чтобы поучаствовать в конных состязаниях. Сегодня с нами наши внуки, дети. Они перенимают традицию, и я думаю, что все это сохранится, — выразил надежду вдохновитель праздника.

По еще одной старой традиции, праздник завершился всеобщим болгарским танцем – хоро.

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