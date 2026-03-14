Ключевые моменты:
- В программу расширенного неонатального скрининга входит проверка на 21 редкое заболевание.
- Обследование помогает выявить болезни, которые сначала могут не иметь симптомов, но приводят к тяжелым последствиям.
- В Одессе бесплатный скрининг проводят в четырех роддомах и медицинских учреждениях.
Неонатальный скрининг в Одессе: зачем он нужен
Неонатальный скрининг — это комплексное обследование новорожденных, которое помогает выявить редкие врожденные и наследственные заболевания сразу после рождения ребенка.
Многие такие болезни на ранних этапах не имеют заметных симптомов. Однако со временем они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, инвалидности или даже угрозе жизни.
Ранняя диагностика позволяет врачам вовремя начать лечение и значительно снизить риск тяжелых последствий.
Сейчас программа расширенного неонатального скрининга включает 21 заболевание. Среди них — гипотиреоз, фенилкетонурия, муковисцидоз и другие серьезные болезни.
Для многих детей с редкими заболеваниями такое обследование дает шанс на полноценную и здоровую жизнь.
Где в Одессе можно бесплатно проверить новорожденного
Чтобы пройти скрининг, родителям необходимо только письменное согласие одного из них на проведение исследования.
Для анализа у новорожденного берут несколько капель капиллярной крови. Обследование проводится бесплатно в рамках государственной программы медицинских гарантий.
Если анализы показывают возможные отклонения, родителей обязательно информируют и направляют ребенка на дополнительные консультации и обследования в профильное медицинское учреждение.
Если никаких рисков не обнаружено, родителям обычно не сообщают отдельно — результаты сохраняются в электронной медицинской карте ребенка.
В Одессе неонатальный скрининг проводят во всех медицинских учреждениях, где принимают роды:
- акушерско-гинекологическое отделение городской клинической больницы №1;
- Центр перинатальной помощи городской клинической больницы №10;
- городская клиническая больница №11;
- родильный дом №5.
