Ключевые моменты:

В программу расширенного неонатального скрининга входит проверка на 21 редкое заболевание.

Обследование помогает выявить болезни, которые сначала могут не иметь симптомов, но приводят к тяжелым последствиям.

В Одессе бесплатный скрининг проводят в четырех роддомах и медицинских учреждениях.

Неонатальный скрининг в Одессе: зачем он нужен

Неонатальный скрининг — это комплексное обследование новорожденных, которое помогает выявить редкие врожденные и наследственные заболевания сразу после рождения ребенка.

Многие такие болезни на ранних этапах не имеют заметных симптомов. Однако со временем они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, инвалидности или даже угрозе жизни.

Ранняя диагностика позволяет врачам вовремя начать лечение и значительно снизить риск тяжелых последствий.

Сейчас программа расширенного неонатального скрининга включает 21 заболевание. Среди них — гипотиреоз, фенилкетонурия, муковисцидоз и другие серьезные болезни.

Для многих детей с редкими заболеваниями такое обследование дает шанс на полноценную и здоровую жизнь.

Где в Одессе можно бесплатно проверить новорожденного

Чтобы пройти скрининг, родителям необходимо только письменное согласие одного из них на проведение исследования.

Для анализа у новорожденного берут несколько капель капиллярной крови. Обследование проводится бесплатно в рамках государственной программы медицинских гарантий.

Если анализы показывают возможные отклонения, родителей обязательно информируют и направляют ребенка на дополнительные консультации и обследования в профильное медицинское учреждение.

Если никаких рисков не обнаружено, родителям обычно не сообщают отдельно — результаты сохраняются в электронной медицинской карте ребенка.

В Одессе неонатальный скрининг проводят во всех медицинских учреждениях, где принимают роды:

акушерско-гинекологическое отделение городской клинической больницы №1;

Центр перинатальной помощи городской клинической больницы №10;

городская клиническая больница №11;

родильный дом №5.

