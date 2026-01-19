Ключевые моменты:

Одесская областная клиническая больница с июля 2025 года официально предоставляет все виды помощи онкопациентам.

Новая локация уменьшает очереди и частично решает транспортную проблему для жителей Одессы и области.

Пациенты могут бесплатно получить консультации, диагностику, хирургическое лечение и химиотерапию по пакету НСЗУ.

Лечение определяет мультидисциплинарная команда врачей с привлечением психологов и родственников пациентов.

Еще недавно для большинства онкопациентов в Одессе существовало только одно место для лечения — Одесский областной онкологический диспансер. Только там предоставляли полный спектр помощи людям с онкологическими заболеваниями. Для жителей села Котовское, например, дорога туда была чрезвычайно утомительной. «Одесская жизнь» писала об этой проблеме.

С лета 2025 года эта ситуация начала меняться. Одесская областная клиническая больница получила право оказывать все виды медицинской помощи онкопациентам и открыла новую локацию. Фактически в Одессе появилось второе место, где люди могут пройти путь от консультации и диагностики до лечения — ближе к дому.

О том, как теперь организована помощь и что это значит для пациентов на практике, корреспондентка «Одесской жизни» поговорила с врачами, которые ежедневно работают с онкобольными. Своими объяснениями поделились хирург-онколог Алексей Бойчук и клинический онколог Виктория Щербина.

А еще — это разговор с пациентами, для которых возможность лечиться без утомительных поездок через весь город стала критически важной. Их опыт показывает, что доступность медицины иногда меняет ход лечения не меньше, чем сама терапия.

Онкопациентам станет проще получать помощь

Появление новой локации поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, очереди станут меньше. Потому что в последние годы заболеваемость в Украине росла — в 2022 году выявили 106 тысяч новых случаев рака, а в 2023 — уже 110 тысяч, а количество медицинских учреждений, куда можно было обратиться, осталось постоянным. И в социальных сетях всё чаще появлялись записи пациентов о том, что попасть на прием в онкодиспансер становится всё сложнее. Не всегда им удавалось попасть в день обращения. Приходилось приходить второй и даже третий раз. Сейчас же есть надежда, что очереди в областном противоопухолевом центре уменьшатся.

Во-вторых, частично решится транспортная проблема. Ранее пациентам из разных районов Одессы приходилось тратить на дорогу до медучреждения на Слободке от двух до четырех часов. Конечно, такие испытания могли преодолеть не все. Поэтому пациенты нередко пропускали консультации, прерывали лечение или откладывали подготовку к операциям — даже несмотря на настоятельные просьбы врачей. Теперь хотя бы для жителей села Котовское, где находится областная клиническая больница, ситуация стала проще.

Отзыв пациента, Николай Кучеренко:

– До 66 лет не знал, что такое больница. Но столкнулся с кишечной непроходимостью, привезли в больницу и прооперировали экстренно. Уже во время операции выяснили, что у меня онкология. Пришлось пройти 6 химиотерапий, но даже в таком состоянии я считал нужным не терять оптимизма, шутил с врачами. Считаю очень важным, что есть возможность лечиться в селе Котовское. Потому что для меня ездить на Слободку было бы очень сложно, а после операции — даже невозможно.

Какие виды помощи онкопациенты получают в областной больнице

Обращение к врачу

Попасть на консультацию к онкологу областной консультативной поликлиники можно по направлению семейного врача — из городских и областных центров первичной медико-санитарной помощи. Консультации бесплатные. Поликлиника расположена в отдельном корпусе на территории областной больницы — на улице Академика Заболотного, 32А. Прием происходит ежедневно.

Также пациент может обратиться к онкологу без направления, если речь идет о получении второго мнения. В таком случае достаточно иметь медицинские документы с предыдущего места лечения.

Направление и госпитализация

Если нет направления от семейного врача — это не страшно. Главное, чтобы у пациента была подписана декларация с семейным врачом: если понадобится госпитализация, то без неё не обойтись.

Диагностика и обследования

Областная клиническая больница оснащена КТ и МРТ, маммографом, имеет собственную гистологическую лабораторию, а также команду рентгенологов и хирургов.

Определение тактики лечения

Мультидисциплинарная команда врачей — хирурги, онкологи и химиотерапевты — определяет индивидуальный план лечения: в какой последовательности проводить химиотерапию, хирургическое вмешательство и лучевую терапию.

— После заключения наших специалистов пациент сам решает, где лечиться: у нас или в другом медучреждении — в частности в областном противоопухолевом центре или в любом другом в Одессе или по стране, — говорит Алексей Бойчук. — Мы предоставляем всю необходимую информацию, и пациенты ею пользуются.

Химиотерапия и препараты

Не все препараты первой линии химиотерапии, которые считаются наиболее эффективными, обеспечиваются за счет государства. Пациентам предоставляют полную информацию: какие препараты можно получить бесплатно, а какие более эффективны, но их нужно покупать самим. Окончательное решение принимает пациент.

Хирургическое лечение

Плановая и неотложная помощь онкопациентам предоставляется бесплатно — по пакету НСЗУ.

Лучевая терапия

Сейчас больница еще не имеет собственного линейного ускорителя, отмечает клинический онколог Виктория Щербина, однако его планируют запустить уже в этом году. Пока специалисты определяют дозы и сроки лучевой терапии, а сам курс пациенты проходят в других медучреждениях.

Отзыв пациента, Марина:

– Мне пришлось оперироваться по поводу рака молочной железы. Интересовалась мнением разных специалистов. И путь лечения, предложенный в областной клинической больнице, оказался для меня короче и менее травматичным. Поэтому и выбрала именно это медицинское учреждение.

Отзыв пациента, Юлия Сергеевна:

– Обратилась по поводу проблем с желудком. В двух медицинских учреждениях рекомендовали операции с неопределенными последствиями. В областной больнице предложили сначала пройти химию, а потом уже оперироваться. Выбрала этот путь, потому что интересовалась стандартами лечения и такой подход мне показался более правильным.

Психологическая поддержка как часть лечения

В областной больнице во время лечения уделяют большое внимание психологическому состоянию пациента. Как отмечалось выше, решение о лечении принимает команда врачей. Но по желанию пациента к обсуждению могут присоединяться и его родственники. Врачи подчеркивают, что поддержка близких напрямую влияет и на эмоциональное состояние человека, и на успешность последующей реабилитации.

По этой причине онкобольных не изолируют в отдельное отделение. Их размещают в профильных отделениях — хирургическом, гинекологическом, урологическом, — в зависимости от диагноза.

– Для психологического и морального состояния пациентов важно находиться в обычных отделениях, — объясняет Алексей Бойчук. — Исключение составляют только те, кто проходит химиотерапию: для них предусмотрены специализированные койки в торакальном отделении. Отдельно работает и гематологическое отделение — единственное в городе, где лечат пациентов с заболеваниями крови.

Поскольку онкологический диагноз эмоционально сложно принять, в больнице к работе привлекают и специалистов центра ментального здоровья. Психологи помогают пациентам справиться с первым шоком, не впасть в отчаяние и начать осознанную борьбу с болезнью.

Напоследок врачи напоминают: предупредить болезнь легче, чем лечить и бороться с ее последствиями. Поэтому стоит внимательно относиться к своему здоровью и пользоваться проверенной информацией, которую публикует «Одесская жизнь».

Досье ОЖ Алексей Бойчук – хирург-онколог Одесской областной клинической больницы. Виктория Щербина – клинический онколог Одесской областной клинической больницы.

