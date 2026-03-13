Ключевые моменты:

Офтальмолог из Одессы обещал отсрочку от призыва за $7500.

Распределение взятки: $3500 врачу, $4000 должностному лицу комиссии.

Задержание сразу после передачи денег.

Это 5-й медик в 2026 году задержан за взятку.

Пятое разоблачение года

По информации Одесской областной прокуратуры, полиция разоблачила 51-летнего офтальмолога, кандидата медицинских наук, в схеме уклонения от призыва. За 7500 долларов врач обещал помочь оформить фальшивую медсправку и заключение Врачебно-консультативной комиссии о непригодности к службе. Это должно стать основанием для отсрочки.

Стоит отметить, что клиент должен был заплатить 3500 долларов непосредственно врачу, а еще 4000 – должностному лицу комиссии. Правда после получения средств офтальмолога сразу задержали.

Киевская окружная прокуратура Одессы объявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Следует отметить, что это уже пятый медик в 2026 году, пытавшийся заработать на отсрочках. В целом статус подозреваемых получили руководитель поликлинического отделения частной клиники (семейный врач), гендиректор районной больницы из области, должностное лицо частного медцентра и руководитель одесской частной амбулатории.

Общая сумма взяток, полученных врачами за поддельные документы и «связи», составила 54 500 долларов.

Напомним, в Одессе проверяют возможную коррупцию в вузах, связанную с мобилизацией. Чиновники подозреваются в том, что они за деньги оформляли призывников студентами, чтобы те получили отсрочку от службы.