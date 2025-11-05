Ключевые моменты:
- 6 ноября все желающие смогут бесплатно проверить уровень глюкозы, давление и индекс массы тела.
- Обследование можно пройти у семейного врача или в городских медучреждениях.
- Для детей предусмотрен скрининг и консультации о профилактике диабета.
День профилактики и диагностики диабета в Одессе
6 ноября в медицинских учреждениях Одессы пройдет День профилактики и ранней диагностики сахарного диабета. Акция организована для взрослых и детей, сообщила пресс-служба Одесского горсовета.
В этот день горожане смогут:
- пройти обследование у семейного врача, терапевта или эндокринолога;
- бесплатно измерить уровень сахара в крови, артериальное давление и индекс массы тела;
- получить консультацию специалистов по профилактике диабета.
Анализ крови рекомендуется сдавать натощак.
Читайте также: Больные сахарным диабетом могут бесплатно получить тест-полоски для глюкометров
Где пройти обследование
Пройти обследование можно у своего семейного врача или в городских консультативно-диагностических центрах и больницах Одессы. Каждое учреждение работает по отдельному графику — с 8:00 до 19:00 в зависимости от адреса и кабинета.
Для взрослых пациентов обследования проводят:
- Консультативно-диагностические центры №6, №20, №29;
- Городские клинические больницы №1, №5, №8, №10 и №11.
Для детей обследование возможно:
-
В детских городских поликлиниках №1–7;
-
В детском консультативно-диагностическом центре им. акад. Б.Я. Резника на
ул. Всеволода Змиенко, 10 и на ул. Спиридоновская.
Юные пациенты смогут пройти скрининг на сахарный диабет с согласия родителей и узнать о факторах риска развития сахарного диабета 2-го типа.
Сахарный диабет часто развивается незаметно, особенно на ранних стадиях. Вовремя проведенное обследование помогает выявить болезнь и предотвратить осложнения. Врачи советуют регулярно проверять уровень глюкозы в крови, особенно тем, у кого есть лишний вес, повышенное давление или наследственная предрасположенность.
По теме: Сахарный диабет: как распознать и держать под контролем