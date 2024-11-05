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Кіра Муратова: «Хочу, щоб від мене залишилися тільки фільми…»

Кіра Муратова: «Хочу, щоб від мене залишилися тільки фільми…»

Цього дня народилася одна з найяскравіших і найнезвичніших особистостей у світі кіно — Кіра Муратова, режисер, який залишив значний слід у радянському та пострадянському кінематографі. Муратова стала відомою своїм неповторним стилем, що балансує між ексцентричністю і філософським глибокодумством. Її унікальний підхід до зображень, здібності глибоко розкривати людські емоції та часто різкий, провокаційний стиль зробили Муратову культовою фігурою.

Кіра Георгіївна Муратова (Короткова) народилася 5 листопада 1934 року в селі Сороки, Королівство Румунія. Навчалася на філологічному факультеті в МДУ, а потім на режисерському факультеті ВДІКу.

У 1961 році стала режисером на Одеській кіностудії. Тут же дебютувала як сценарист і режисер. У 70-х поїхала до Ленінграда і працювала на кіностудії «Ленфільм».

За свою кар’єру виступила режисером і сценаристом понад 20 картин. У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталія Бузько.

У 2012 році, після прем’єри картини «Вічне повернення» заявила, що йде з кінематографа.

Кіра Муратова померла 6 червня 2018 року, ввечері, в Одесі після важкої хвороби.

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Якою була Кіра Муратова

Кіра Муратова

Про неї говорять багато. І різне. Але краще, ніж сама людина, про себе розповісти не може ніхто. Тож зрозуміти, якою насправді була Кіра Муратова, за якими принципами жила і працювала, допоможуть цитати видатного режисера.

Про людей…

Живі люди — це дуже небезпечно… Я завжди кажу, що хочу їх усіх загнати в плівку! Після цього вони можуть робити все що завгодно: пити, хворіти, померти. Вони вже існують, вони вже мої і не тільки мої.

Про життя…

Правда здебільшого жахлива, болісна, смертельна. Побачити її — означає померти.

Про мрію…

Моя мрія — взагалі зникнути, щоб залишилися тільки фільми. От мені не подобається, щоб мене відкривали, як консервну банку, і дивилися, що в мене там усередині. А нехай буде загадка, а нехай буде так от.

Про війну…

Я ненавиджу війну. Я взагалі не розумію, як це можна — у XXI столітті вбивати одне одного. Це має бути заборонено як людоїдство. Хоча людоїдство я ще якось можу зрозуміти, бо голодні люди їдять як тварини. Але війна — це огидна річ. Заради жодної території, навіть якщо ти назвеш цю територію батьківщиною, ми не маємо права вбивати одне одного.

Про кіно…

Кіно — це радість! Ніяких інших справжніх радощів для мене немає. У мене завжди фільм росте як дерево. Є глобальний задум, а по ходу справи на ньому з’являються гілочки, і так він гілкується до самого кінця.

Фільмографія

  • 1962 — Біля крутого яру (режисер, сценарист)
  • 1964 — Наш чесний хліб (режисер, актриса)
  • 1967 — Короткі зустрічі (режисер, сценарист, актриса)
  • 1971 — Довгі проводи (режисер)
  • 1979 — Пізнаючи білий світ (режисер, сценарист)
  • 1983 — Серед сірого каміння (режисер)
  • 1987 — Зміна долі (режисер, сценарист)
  • 1989 — Астенічний синдром (режисер, сценарист)
  • 1992 — Чутливий міліціонер (режисер, сценарист)
  • 1994 — Захоплення (режисер)
  • 1997 — Три історії (режисер)
  • 1999 — Лист до Америки (короткометражний)
  • 2001 — Другорядні люди (режисер, сценарист)
  • 2002 — Чеховські мотиви (режисер, сценарист)
  • 2004 — Настроювач (режисер, сценарист)
  • 2005 — Довідка (режисер)
  • 2006 — Лялька (режисер)
  • 2007 — Два в одному (режисер)
  • 2009 — Мелодія для шарманки (режисер, сценарист)
  • 2012 — Вічне повернення (режисер, сценарист)

 Нагороди та премії

  • Народна артистка УРСР
  • 4 премії «Ніка»
  • спеціальний приз журі «Срібний ведмідь» 40-го Берлінського кінофестивалю
  • 3 премії «Кінотавр»
  • премія «Тріумф»
  • Державна премія України імені Олександра Довженка
  • приз Золотий Дюк
  • У 2017 році Кіру Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії «Оскар».

ФОТО — diasporanews.com, 24tv.ua

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