Кіра Муратова: «Хочу, щоб від мене залишилися тільки фільми…»

Кіра Георгіївна Муратова (Короткова) народилася 5 листопада 1934 року в селі Сороки, Королівство Румунія. Навчалася на філологічному факультеті в МДУ, а потім на режисерському факультеті ВДІКу.

У 1961 році стала режисером на Одеській кіностудії. Тут же дебютувала як сценарист і режисер. У 70-х поїхала до Ленінграда і працювала на кіностудії «Ленфільм».

За свою кар’єру виступила режисером і сценаристом понад 20 картин. У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталія Бузько.

У 2012 році, після прем’єри картини «Вічне повернення» заявила, що йде з кінематографа.

Кіра Муратова померла 6 червня 2018 року, ввечері, в Одесі після важкої хвороби.

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Якою була Кіра Муратова

Про неї говорять багато. І різне. Але краще, ніж сама людина, про себе розповісти не може ніхто. Тож зрозуміти, якою насправді була Кіра Муратова, за якими принципами жила і працювала, допоможуть цитати видатного режисера.

Про людей…

Живі люди — це дуже небезпечно… Я завжди кажу, що хочу їх усіх загнати в плівку! Після цього вони можуть робити все що завгодно: пити, хворіти, померти. Вони вже існують, вони вже мої і не тільки мої.

Про життя…

Правда здебільшого жахлива, болісна, смертельна. Побачити її — означає померти.

Про мрію…

Моя мрія — взагалі зникнути, щоб залишилися тільки фільми. От мені не подобається, щоб мене відкривали, як консервну банку, і дивилися, що в мене там усередині. А нехай буде загадка, а нехай буде так от.

Про війну…

Я ненавиджу війну. Я взагалі не розумію, як це можна — у XXI столітті вбивати одне одного. Це має бути заборонено як людоїдство. Хоча людоїдство я ще якось можу зрозуміти, бо голодні люди їдять як тварини. Але війна — це огидна річ. Заради жодної території, навіть якщо ти назвеш цю територію батьківщиною, ми не маємо права вбивати одне одного.

Про кіно…

Кіно — це радість! Ніяких інших справжніх радощів для мене немає. У мене завжди фільм росте як дерево. Є глобальний задум, а по ходу справи на ньому з’являються гілочки, і так він гілкується до самого кінця.

Фільмографія

1962 — Біля крутого яру (режисер, сценарист)

1964 — Наш чесний хліб (режисер, актриса)

1967 — Короткі зустрічі (режисер, сценарист, актриса)

1971 — Довгі проводи (режисер)

1979 — Пізнаючи білий світ (режисер, сценарист)

1983 — Серед сірого каміння (режисер)

1987 — Зміна долі (режисер, сценарист)

1989 — Астенічний синдром (режисер, сценарист)

1992 — Чутливий міліціонер (режисер, сценарист)

1994 — Захоплення (режисер)

1997 — Три історії (режисер)

1999 — Лист до Америки (короткометражний)

2001 — Другорядні люди (режисер, сценарист)

2002 — Чеховські мотиви (режисер, сценарист)

2004 — Настроювач (режисер, сценарист)

2005 — Довідка (режисер)

2006 — Лялька (режисер)

2007 — Два в одному (режисер)

2009 — Мелодія для шарманки (режисер, сценарист)

2012 — Вічне повернення (режисер, сценарист)

Нагороди та премії

Народна артистка УРСР

4 премії «Ніка»

спеціальний приз журі «Срібний ведмідь» 40-го Берлінського кінофестивалю

3 премії «Кінотавр»

премія «Тріумф»

Державна премія України імені Олександра Довженка

приз Золотий Дюк

У 2017 році Кіру Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії «Оскар».

ФОТО — diasporanews.com, 24tv.ua

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