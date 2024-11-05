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На Одеській кіностудії встановили пам’ятну табличку

На Одеській кіностудії встановили пам’ятну табличку

На Одеській кіностудії встановили пам’ятну табличку на честь видатної режисерки Кіри Муратової. Також у Музеї кіно, що розташований на території студії, оновили експозицію, присвячену її творчості. Про це повідомили на кіностудії.

Директор кіностудії Андрій Осіпов відзначив внесок Муратової в український кінематограф, назвавши табличку символом її духовної присутності на кіностудії, де вона працювала і переживала творчі злети й складнощі. За його словами, у радянський час через творчі обмеження Муратова була змушена працювати бібліотекарем і прибиральницею, але згодом повернулася до режисури та створила унікальні фільми.

Кінознавець Євген Женін підкреслив, що Муратова за рівнем майстерності порівнювалася з такими світовими режисерами, як Федеріко Фелліні та Мікеланджело Антоніоні. Він зазначив, що хоча її фільми й не розраховані на масового глядача, новаторський підхід і кіномова Муратової стали важливою частиною підручників для майбутніх режисерів.

табличка

Кіра Муратова народилася в місті Сороки, а згодом навчалася в Московському університеті та ВДІКу. У 1961 році вона почала роботу на Одеській кіностудії, де зняла свій перший самостійний фільм «Короткі зустрічі» з Володимиром Висоцьким і Ніною Руслановою. Її спадок налічує понад 20 режисерських робіт, які стали частиною українського кіномистецтва.

У 2004 році Муратову нагородили орденом Ярослава Мудрого IV ступеня за вагомий внесок у мистецтво. Вона була почесною громадянкою Одеси, де й прожила багато років. Режисерка померла 6 червня 2018 року після тривалої хвороби та похована на Таїровському кладовищі в Одесі.

Фото: Укрінформ

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