«Оксамитовий сезон»: на Одеській кіностудії пройшов пенсійний кінофестиваль (фоторепортаж)

У шістдесят років життя тільки починається!

Кінофестиваль «Оксамитовий сезон» народився минулого року за ініціативи ГО «Асоціація пенсіонерів та ветеранів «Золота середина».

У цьому році, як розповідає нам голова ГО «Асоціація пенсіонерів та ветеранів «Золота середина» Валентина Туз, відбувається урочисте підбивання підсумків Міжнародного пенсійного кінофестивалю «Оксамитовий сезон».

О, яка насичена програма! Валентина Туз розповідає, як важко журі було визначити найкращі кінороботи з одинадцяти представлених.

Але перед тим – і концерт, і святкове спілкування, і – головне! – під звуки фанфар були названі фільми-призери. Все як на справжньому кінофестивалі: третє, друге та перше місця.

І грошові призи, і гарячі аплодисменти, і відчуття справжнього свята! А ще, як не раз звучало під час фестивалю, девіз: у шістдесят років життя тільки починається! Це й довели представлені фільми!

…Лунає гімн України. Потім – хвилина мовчання в пам’ять наших загиблих захисників, вшанування тих, завдяки кому ми можемо проводити фестивалі, навіть такі незвичні, як оцей.

– Арттерапія робить дива. Особливо це важливо людям поважного віку. Вони розкривають свої таланти, творчість стає для них сенсом життя, – говорить Валентина Андріївна Туз.

Ті, хто взяв участь у фестивалі та виходив на сцену, підкреслювали, що «Оксамитовий сезон» — кінофестиваль, що об’єднує покоління. Аналогів йому немає в усьому кіносвіті.

Хто ж переможці?

І от називаються переможці кінофестивалю. Це три фільми, які зайняли перше, друге та третє місце. Усі вони отримали спеціальні дипломи та грошові винагороди.

Третє місце здобула кіноробота «Хроніка нашого селища» (м. Кропивницький).

Друге місце – фільм «Дівчинка та клоун» (м. Одеса).

Перше місце здобула кіноробота «Спадок пращурів». Це, як прозвучало під час нагородження, сучасне переосмислення твору Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» (ГО «Золота середина», м. Одеса).

Усі три фільми-призери були показані під час проведення фестивалю «Оксамитовий сезон».

Під час нашого спілкування Валентина Андріївна з радістю зізнається, що ГО «Асоціація пенсіонерів та ветеранів «Золота середина» виграла особливий грант:

– Це грант ООН під назвою «Жінки за майбутнє». Ми за ці гроші закупили обладнання. Тепер в нас буде власна пенсійна кіностудія під назвою «Поважна резиденція». Будемо знімати й фільми, і кліпи. Зможемо показати таланти наших одеських пенсіонерів, а ще продемонструвати, в якому прекрасному місті ми живемо…

Читайте також: На Одеській кіностудії знімають фільм про українську Одесу і хочуть здивувати продовженням легендарного фільму (відео).

Фото авторки