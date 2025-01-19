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Ресторан украинской кухни в Одессе – дело не совсем благодарное. Сейчас на наш миллионный город таких заведений с десяток, не больше. По моему мнению, существует несколько ошибочных предубеждений относительно украинской кухни, которые довольно популярны среди одесситов.

Первое – украинская кухня жирная, насыщенная и бесполезная. Второе – зачем есть в ресторане то, что я (или моя жена, мама, бабушка – подчеркните нужный вариант) готовят дома вкуснее, дешевле и каждый день. Третье – популяризация кулинарий, где в любое время возможность купить распространенные украинские блюда в любое время года – от холодца до фаршированного чернослива – вызывает определенное привыкание.

Такая, когда-то желанная и малодоступная, «котлета по-киевски» больше не вызывает возбуждения воображения и рецепторов. Таким образом, мы наблюдаем, как в последние годы закрылись когда-то очень популярные и крупные по размерам рестораны «Глечик», «Українська ласунка», «Хуторець біля моря», «U», «У Солохи», «Ларець». А словосочетание «ресторан украинской кухни» вспоминается только тогда, когда нужно накормить гостей из-за границы.

Впрочем, появилась новая волна рестораторов, которые хотели сделать традиционную украинскую кухню более современной, модерновой, интересной для молодежи, а сами заведения – модными. И они живут не только в столице. Так, буквально за прошлый год-два в Одессе появилось несколько красивых стильных заведений, одно из которых я решила посетить.

Стильное воображение

Новое кафе украинской кухни «Uyava» («Уява») расположено на улице Греческой. Это не очень проходимая улица с точки зрения человеческого потока, но если внимательно присмотреться, то самые вкусные и популярные одесские заведения многие годы находятся именно здесь.

Заведение небольшое – на десять столиков разной величины. Интерьер лаконичный, в светлых тонах. Здесь нет традиционных рушников, домотканых дорожек, расписной посуды, а официанты не одеты в вышиванки и веночки.

Интерьер украшает современная керамика с колосками, в зале играет современная качественная украинская музыка, а центральной визуальной доминантой является стена, имитирующая вязку. С самого входа все намекает на то, что и меню будет столь же стильным, как и интерьер кафе. Впрочем, с меню можно ознакомиться заранее в интернете и узнать, что есть в наличии, а какие блюда вы уже не сможете заказать.

Что в меню: без борща, но с украинскими винами

Меню состоит из завтраков, закусок, основных блюд, салатов, супов, десертов. В каждом разделе небольшое количество блюд – не больше десяти. Но все они достаточно нестандартные, разнообразные и сезонные.

Так, например, на завтрак можно попробовать спельтовую (254 грн) кашу из древних сортов пшеницы, деруны (от 275 грн), ленивые вареники (289 грн) и, конечно, сырники (от 246 грн), как сладкие, так и соленые.

Меню закусок состоит из традиционных, но довольно легких блюд в необычном исполнении:

банош фри (93 грн),

фасолица (149 грн),

тост Вителло Шпротато (263 грн).

В принципе, эти блюда смело можно брать в качестве основного или гарнира. Но сначала посмотрите другие блюда, поскольку некоторые из них подаются с гарниром.

Основные блюда более питательные и насыщенные, но главное, через них вы можете познакомиться со вкусами других регионов Украины. Например, кочанная каша с цыпленком – это вкус полтавщины, где уникальный гарнир готовят в заведении, а не заказывают у полтавских хозяек. Котлеты по-киевски (296 грн) можно не представлять отдельно. Форель с зелеными овощами (368 грн) – блюдо, которое очень любят в Закарпатье. В каждом блюде расписаны не только ингредиенты, но и аллергены, а вот вес блюд в меню не обозначили, и хотя официант предупреждает, что порции большие, все же хочется знать конкретнее, на что рассчитывать.

Ну а по-настоящему шокировало то, что в меню нет украинского красного борща! О шоке – конечно, это шутка, но сейчас это кажется очень смелым решением.

О смелости основателей говорит и барное меню. Так, здесь почти нет импортного алкоголя. Все вина, пиво, крепкие и безалкогольные напитки – отечественные из разных регионов страны. Только виски, текила и ром неукраинского происхождения. Такое решение, безусловно, вызывает только уважение и аплодисменты.

Цитаты из меню

Молочная гречка с грушей – 188 грн

Большой дерун с креветками и яйцом – 348 грн

Свекла с козьим сыром – 97 грн

Хрустящие вареники с судаком – 285 грн

Утка с четырьмя видами моркови – 378 грн

Фаршированные перцы – 240 грн

Зеленый борщ – 185 грн

Шоколадно-сливовый пирог – 188 грн

Эспрессо – 35 грн

А что на вкус: нежные текстуры и необычные сочетания

Для того чтобы попробовать «Uyava» на вкус, я заказала паштет со свеклой и вишней (169 грн), чикен Цезарь (287 грн), судака с йогуртовым соусом (346 грн), Новый Киевский торт (165 грн), лимонад из персика, яблока и ромашки (85 грн), доппио (55 грн).

Меня предупредили, что некоторые блюда будут готовы не очень быстро и о том, что порции большие. Я решила, что смогу унести остатки домой. Спойлер, так не получилось!

Паштет со свеклой и вишней оказался чрезвычайно нежным, настолько сливочным, что это больше походило на крем к профитролям. Но здесь его подают с набором разного «брутального», немного поджаренного крафтового хлеба. Сочетание таких разных структур получается очень интересным. Вкус паштета, несмотря на наличие вишни, получился более сладковатым и в нем почти не чувствовалось именно мясо. Его послевкусие проявлялось уже позже. Блюдо может не понравиться тем, кто любит в паштете насыщенность и фактуру, ведь оно напоминает больше десерт, но для любителей новых впечатлений – это именно оно.

Чикен Цезарь – вариация на тему самого популярного на нашей территории салата современности после оливье. В одесских заведениях его можно найти с курицей, лососем, креветками, тунцом и даже колбасой. В «Уяве» его готовят с двумя мини-киевскими котлетками и подают, не смешивая ингредиенты. Таким образом, его можно заказывать как второе блюдо, а можно разрезать котлетки пополам и все смешать.

Судак с йогуртовым соусом и запеченным картофелем. Я не люблю судак из-за его обезжиренности и сухости. Впрочем, я все равно его заказала из-за гарнира – лукового «сена», которым покрывают рыбу, словно шубой. Выглядит это очень красиво и необычно вкусно. Думаю, что любители судака были бы в восторге от рыбы – филе получилось достаточно сочным, а йогуртовый соус придает нежности, но я так и не изменила своего отношения к судаку. В то же время меня покорило решение с по-особому поджаренным луком-пореем. К сожалению, этот «стог» нельзя заказывать отдельно или как дополнение к другим блюдам.

Новый Киевский пирог. Оказывается, это культовое изделие может быть не приторно сладким масляным тортом. Представьте себе маленькие хрустящие кусочки безе, погруженные в нежный кофейно-сливочный крем и мороженое. Думаю, этот десерт стоит того, чтобы приходить в кафе только ради него.

Общее впечатление

Отдельно хочется сказать об обслуживании. Оно очень приятное и ненавязчивое. Как только я присела за столик, мне подали стакан воды. Казалось бы, это не редкость в одесских заведениях. Но вода была немного подогрета! И это было очень уместно в ветреный зимний вечер. Это был акт настоящей заботы к клиенту.

Работники кафе подробно рассказывали о блюдах, из чего и как они приготовлены. Причем, это были не стандартные ответы. Чувствовалось, что человеку не просто приятно об этом рассказывать, он действительно увлекся, загорелись глаза, а эти эмоции и восторг передались и мне как клиентке.

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