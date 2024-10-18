Новый «Гастроном» на Дерибасовской: атмосфера одесского дворика, знакомые блюда и сладкие коты (фото)

Внимание! Этот материал не является рекламным и отражает лишь субъективное мнение автора!

Где искать «Гастроном» на Дерибасовской?

Если, прогуливаясь по улице Дерибасовская, вы увидели ностальгическую тантамареску, огромного кота и людей в «рябчиках», значит, вы пришли. Это — новый ресторан одесской кухни «Гастроном». Старожилы, наверное, скажут, что никакого гастронома в этом историческом здании никогда не было, и будут правы. Молодежь ответит — ну и что, теперь будет, и тоже не ошибется. Еще одно заведение с одесской кухней — это всегда хорошо. Давайте заглянем внутрь.

Здесь нас ждет интересное в своих деталях пространство — два этажа со столиками и еще один подвальный, куда ведет ажурная винтовая лестница. Внизу находится рабочая зона: кухня, хозяйственные помещения и гостевая туалетная зона. Это место выглядит не совсем привычно. Дизайнер решил вынести умывальники в центр просторного зала. Вокруг этого острова развешено белье, стоят тазы, на стенах — старые афиши и таблички. Все выглядит, как одна большая фотозона в старом одесском дворике.

Дизайн обеденного зала обоих этажей также выполнен в «одесском стиле» с множеством интересных деталей, которые хочется сфотографировать. Это и забавные надписи, ковры, которые «сушатся на балконе», старые весы на прилавке, где торгуют выпечкой, консервацией и заморозкой собственного производства. В то же время стулья и диванчики комфортные и якобы предлагают посидеть подольше.

Что в меню: одесские специалитеты и заморские вина

Давайте посмотрим, что в меню. В «Гастрономе» предлагают меню бумажное и в электронном виде. Бумажное выполнено в стиле заведения и иллюстрировано не только фотографиями блюд, но и гастрономической графикой.

Перечень пестрит знакомыми с детства названиями и поделен на разделы: завтрак, закусончик, супчики, салатики. Также здесь есть и «улов дня» — очень важный раздел одесской кухни, который сейчас в силу объективных обстоятельств почти исчез в одесских ресторанах.

Цены на «улов» немаленькие: бычок — 319 грн (400 г), мойва — 170 грн (200 г), но и на Привозе эта самая доступная когда-то рыбка сейчас стоит, как заморские деликатесы.

Также в меню есть блюда с сибасом, дорадо и несколько вариантов мидий.

Завтраки подаются к обеду и могут в принципе этот обед заменить. Например, порция шакшуки — 400 граммов, бриош с лососем, яйцом и сыром «Я ваша тетушка» — 250 граммов, «Одесский завтрак» яичница с беконом — 200 граммов.

Впрочем, среди традиционных одесских блюд можно найти вкрапления популярной современной международной кулинарии: бутерброды с авокадо, фиш энд чипс, хелси салат, мидии в азиатском стиле и прочее.

Десерты представлены классическими одесскими сладостями — наполеонами, медовиком, черносливом, крем-брюле. Надо отметить, что, несмотря на стандартность набора, выбрать десерт очень трудно. Ниже расскажу, почему.

Ну и то, что разочаровало, — винная карта. К сожалению, одесские блюда здесь предлагают запивать только иностранными винами. Так, лет двести назад в одесских ресторанах пили исключительно французские, итальянские или греческие вина. Но уже с середины 19 века местные заведения предлагали своим гостям «лучшие бессарабские вина и одесское шампанское». Удивительно, что при нынешнем выборе достойных локальных вин я не нашла ни одного в данном заведении. То же самое касается и пива. В какой-то степени отсутствие локального алкоголя компенсируют наличием крафтового самогона, бренди и вишневой настойки.

Цитаты из меню

Ленивые вареники с кремом — 199 UAH

Тюлька собственного посола с картофелем — 159 UAH

Икра из синеньких — 139 UAH

Биточки из тюлечки — 159 UAH

Ребрышки к борщу — 55 UAH

Бульончик с лапшой — 149 UAH

Салат из печеных овощей — 179 UAH

Голубцы — 189 UAH

Печень по-одесски — 239 UAH

Вареники с вишней — 189 UAH

Медовик «Гастроном» — 259 UAH

Наполеон «Брызги шампанского» — 299 UAH

Чернослив — 189 UAH

Борщ — 149 UAH

Читайте также: На квасе, с угрем и варениками: какие борщи едят в Одесской области

Для знакомства с одесской кухней в «Гастрономе» я заказала уху (149 грн), бутерброд с форшмаком (159 грн), цацу (129 грн), лимонад (89 грн) и крем-брюле (259 грн) с американо (49 грн).

Ожидала недолго. Первое блюдо, бутерброд с форшмаком и лимонад, принесли быстро. Блюдо выглядело красиво: на большом кусочке черного поджаренного хлеба выложены кучками форшмак, маринованный лук и микрозелень. Закуска вкусная, однако есть было очень неудобно.

Честный отзыв

Уха. К рыбной ухе претензий больше. И это, прежде всего, касается количества моркови. Ее было столько, что можно было бы подумать, что это суп из моркови, а не рыбная уха. К тому же она не слишком наваристая. Официант предупредила, что уха имеет выраженный аромат «дымка», и это не всем бывает по вкусу. Но я не почувствовала особо выраженного аромата. Наоборот, в этой ухе мне не хватало яркости и насыщенности. Но если вы на диете, то она хорошо впишется в ваш рацион.

Цаца — вкусная, из балтийской кильки, в меру соленая и не пережаренная. Рыбка не горчила и после нее не было изжоги — это значит, что масло во фритюре было свежим.

А вот что действительно порадовало — так это десерты. Чувствуется, что кондитер подошел к делу нестандартно и с выдумкой, превратив обычные десерты в поп-арт аттракцию. Так, медовик выглядит как ящик, внутри которого лежит серебристая рыбка. Наполеон находится в стакане и выглядит очень нарядно. Муссовый котик — это… скульптура кота довольно большого размера! Глаза разбегаются! Я выбрала крем-брюле с виски и карамелью. Мне принесли креманку с десертом, на поверхности которого примостился сливочно-мусовый котик, покрытый слоем белой глазури. Внутри кота спряталась малиновая начинка, которая сбалансирует сладкий крем.

Общие впечатления

Конечно, не стоит составлять категорическое общее впечатление о заведении только по трем блюдам, и мы не имеем целью обидеть или раскритиковать то, или иное заведение. Именно поэтому отмечаем и положительные моменты, и недостатки. Надеемся, наше мнение будет полезным как будущим посетителям, так и рестораторам.

Положительные моменты:

одесская кухня, большое количество рыбных блюд;

дизайн с вниманием на колоритные детали, нестандартная туалетная комната, красивое меню;

комфортная мебель;

музыкальное оформление: тихо играет приятный джаз;

вежливое обслуживание (в то же время немного удивило, что внутренние рабочие вопросы работники заведения решали очень громко);

нестандартное решение обычных десертов.

Минусы:

отсутствие локальных вин и пива;

неудобная подача некоторых блюд.

Читайте также: