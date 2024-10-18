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Новый «Гастроном» на Дерибасовской: атмосфера одесского дворика, знакомые блюда и сладкие коты (фото)

Новый «Гастроном» на Дерибасовской: атмосфера одесского дворика, знакомые блюда и сладкие коты (фото)

Обычно новые рестораны в Одессе открываются в преддверии туристического сезона — весной или в начале лета, и настроены прежде всего на туристов. Но даже в военный сентябрь в нашем городе открылось десять новых заведений, то есть их владельцы настроены на то, что переживут «мертвый» зимний сезон вместе с одесситами. Это не всегда большие рестораны — в этом списке много кондитерских и кофеен. Но мы сегодня расскажем о новом заведении на главной туристической улице города — «Гастроном» на Дерибасовской, за углом от Оперного театра.

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Где искать «Гастроном» на Дерибасовской?

Гастроном на Дерибасовской на улице
Гастроном на Дерибасовской на улице

Если, прогуливаясь по улице Дерибасовская, вы увидели ностальгическую тантамареску, огромного кота и людей в «рябчиках», значит, вы пришли. Это — новый ресторан одесской кухни «Гастроном». Старожилы, наверное, скажут, что никакого гастронома в этом историческом здании никогда не было, и будут правы. Молодежь ответит — ну и что, теперь будет, и тоже не ошибется. Еще одно заведение с одесской кухней — это всегда хорошо. Давайте заглянем внутрь.

Здесь нас ждет интересное в своих деталях пространство — два этажа со столиками и еще один подвальный, куда ведет ажурная винтовая лестница. Внизу находится рабочая зона: кухня, хозяйственные помещения и гостевая туалетная зона. Это место выглядит не совсем привычно. Дизайнер решил вынести умывальники в центр просторного зала. Вокруг этого острова развешено белье, стоят тазы, на стенах — старые афиши и таблички. Все выглядит, как одна большая фотозона в старом одесском дворике.

Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри
Гастроном на Дерибасовской внутри

Дизайн обеденного зала обоих этажей также выполнен в «одесском стиле» с множеством интересных деталей, которые хочется сфотографировать. Это и забавные надписи, ковры, которые «сушатся на балконе», старые весы на прилавке, где торгуют выпечкой, консервацией и заморозкой собственного производства. В то же время стулья и диванчики комфортные и якобы предлагают посидеть подольше.

Что в меню: одесские специалитеты и заморские вина

Гастроном на Дерибасівській меню

Давайте посмотрим, что в меню. В «Гастрономе» предлагают меню бумажное и в электронном виде. Бумажное выполнено в стиле заведения и иллюстрировано не только фотографиями блюд, но и гастрономической графикой.

Перечень пестрит знакомыми с детства названиями и поделен на разделы: завтрак, закусончик, супчики, салатики. Также здесь есть и «улов дня» — очень важный раздел одесской кухни, который сейчас в силу объективных обстоятельств почти исчез в одесских ресторанах.

Цены на «улов» немаленькие: бычок — 319 грн (400 г), мойва — 170 грн (200 г), но и на Привозе эта самая доступная когда-то рыбка сейчас стоит, как заморские деликатесы.

Также в меню есть блюда с сибасом, дорадо и несколько вариантов мидий.

Завтраки подаются к обеду и могут в принципе этот обед заменить. Например, порция шакшуки — 400 граммов, бриош с лососем, яйцом и сыром «Я ваша тетушка» — 250 граммов, «Одесский завтрак» яичница с беконом — 200 граммов.

Впрочем, среди традиционных одесских блюд можно найти вкрапления популярной современной международной кулинарии: бутерброды с авокадо, фиш энд чипс, хелси салат, мидии в азиатском стиле и прочее.

Десерты представлены классическими одесскими сладостями — наполеонами, медовиком, черносливом, крем-брюле. Надо отметить, что, несмотря на стандартность набора, выбрать десерт очень трудно. Ниже расскажу, почему.

Ну и то, что разочаровало, — винная карта. К сожалению, одесские блюда здесь предлагают запивать только иностранными винами. Так, лет двести назад в одесских ресторанах пили исключительно французские, итальянские или греческие вина. Но уже с середины 19 века местные заведения предлагали своим гостям «лучшие бессарабские вина и одесское шампанское». Удивительно, что при нынешнем выборе достойных локальных вин я не нашла ни одного в данном заведении. То же самое касается и пива. В какой-то степени отсутствие локального алкоголя компенсируют наличием крафтового самогона, бренди и вишневой настойки.

Цитаты из меню

  • Ленивые вареники с кремом — 199 UAH
  • Тюлька собственного посола с картофелем — 159 UAH
  • Икра из синеньких — 139 UAH
  • Биточки из тюлечки — 159 UAH
  • Ребрышки к борщу — 55 UAH
  • Бульончик с лапшой — 149 UAH
  • Салат из печеных овощей — 179 UAH
  • Голубцы — 189 UAH
  • Печень по-одесски — 239 UAH
  • Вареники с вишней — 189 UAH
  • Медовик «Гастроном» — 259 UAH
  • Наполеон «Брызги шампанского» — 299 UAH
  • Чернослив — 189 UAH
  • Борщ — 149 UAH

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Для знакомства с одесской кухней в «Гастрономе» я заказала уху (149 грн), бутерброд с форшмаком (159 грн), цацу (129 грн), лимонад (89 грн) и крем-брюле (259 грн) с американо (49 грн).

Ожидала недолго. Первое блюдо, бутерброд с форшмаком и лимонад, принесли быстро. Блюдо выглядело красиво: на большом кусочке черного поджаренного хлеба выложены кучками форшмак, маринованный лук и микрозелень. Закуска вкусная, однако есть было очень неудобно.

Честный отзыв

Гастроном на Дерибасовской блюда
Гастроном на Дерибасовской блюда
Гастроном на Дерибасовской блюда
Гастроном на Дерибасовской блюда
Гастроном на Дерибасовской блюда
Гастроном на Дерибасовской блюда

Уха. К рыбной ухе претензий больше. И это, прежде всего, касается количества моркови. Ее было столько, что можно было бы подумать, что это суп из моркови, а не рыбная уха. К тому же она не слишком наваристая. Официант предупредила, что уха имеет выраженный аромат «дымка», и это не всем бывает по вкусу. Но я не почувствовала особо выраженного аромата. Наоборот, в этой ухе мне не хватало яркости и насыщенности. Но если вы на диете, то она хорошо впишется в ваш рацион.

Цаца — вкусная, из балтийской кильки, в меру соленая и не пережаренная. Рыбка не горчила и после нее не было изжоги — это значит, что масло во фритюре было свежим.

А вот что действительно порадовало — так это десерты. Чувствуется, что кондитер подошел к делу нестандартно и с выдумкой, превратив обычные десерты в поп-арт аттракцию. Так, медовик выглядит как ящик, внутри которого лежит серебристая рыбка. Наполеон находится в стакане и выглядит очень нарядно. Муссовый котик — это… скульптура кота довольно большого размера! Глаза разбегаются! Я выбрала крем-брюле с виски и карамелью. Мне принесли креманку с десертом, на поверхности которого примостился сливочно-мусовый котик, покрытый слоем белой глазури. Внутри кота спряталась малиновая начинка, которая сбалансирует сладкий крем.

Общие впечатления

Гастроном на Дерибасовской чек

Конечно, не стоит составлять категорическое общее впечатление о заведении только по трем блюдам, и мы не имеем целью обидеть или раскритиковать то, или иное заведение. Именно поэтому отмечаем и положительные моменты, и недостатки. Надеемся, наше мнение будет полезным как будущим посетителям, так и рестораторам.

Положительные моменты:

  • одесская кухня, большое количество рыбных блюд;
  • дизайн с вниманием на колоритные детали, нестандартная туалетная комната, красивое меню;
  • комфортная мебель;
  • музыкальное оформление: тихо играет приятный джаз;
  • вежливое обслуживание (в то же время немного удивило, что внутренние рабочие вопросы работники заведения решали очень громко);
  • нестандартное решение обычных десертов.

Минусы:

  • отсутствие локальных вин и пива;
  • неудобная подача некоторых блюд.

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Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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