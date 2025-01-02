Где в Одессе попробовать самые лучшие пончики и праздничные блюда

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Пончики – вкусная традиция со смыслом

По давней традиции во время Хануки нужно употреблять в пищу блюда, обжаренные в масле. Это символизирует чудо праздника: когда иудеи пришли восстанавливать свой Храм, они нашли лампадку с маслом. Масла было очень мало, только на один день. Но когда менору зажгли, она горела восемь дней. Именно поэтому столько дней ее и празднуют. На застолье готовят пончики суфганиот, латкес (похожие на украинские деруны), разные оладьи.

Найти именно такие пончики в Одессе достаточно сложно. Обычно их раздают в еврейских общинах, во время праздничных вечеров и угощений. Тесто для пончиков – дрожжевое, а внутри обычно начинка: ягодный, фруктовый джем или крем.

Царство пончиков

Несмотря на большую популярность пончиков во всем мире, в Одессе – это не самый популярный десерт. По крайней мере на первый взгляд кажется, что выбор круассанов, макарунов и шу значительно больше. Впрочем, есть люди, решившие исправить эту несправедливость, поэтому в сентябре уже прошлого года на улице Добровольцев (бывшая Говорова), напротив парка Победы, открылось кафе Tuba с большим ассортиментом пончиков. В обычный день здесь можно найти их с десяток видов и не только с разнообразными наполнителями, но и из разных видов теста и не только сладких.

Кафе Tuba – проект хорошо известной в городе кондитерской «Клара Захаровна», чьи заведения находятся в нескольких точках города.

Что в меню

В меню кафе можно найти пончики со сладкими сливочными, кофейными, фруктовыми начинками. Можно выбирать по вкусу или визуально, ведь каждый пончик еще и выглядит по-другому.

Но кроме пончиков здесь еще подают завтраки: сэндвичи (210-310 грн), творожники (230-240 грн), яичницу (280 грн), картопляники (200-270 грн) и даже готовят современную манную кашу с матча и вишнями (220 грн).

С 12 часов здесь начинают готовить десять видов пиццы (260-400 грн). С обеда и до вечера можно съесть что-то более питательное: несколько видов супов, салатов и горячих блюд. Кстати, меню здесь достаточно динамично и часто те или иные позиции добавляются или убираются в зависимости от сезона, праздников или дня недели. Так, например, сейчас появилась вкладка «Рождество» с тремя блюдами и наливками. Меню здесь только электронное, что дает возможность каждое утро его обновлять и моментально обозначать уже раскупленные позиции.

Цитаты из меню:

пицца «Маргарита» – 260 грн;

сэндвич с креветками – 290 грн;

картопляник с грибами – 200 грн;

блинчики с телятиной – 250 грн;

борщ с телятиной и фасолью – 280 грн;

салат с хрустящим баклажаном – 180 грн;

шницель в соусе дзадзики – 200 грн;

пончик «Ириска» – 100 грн;

пончик «Фисташка» – 170 грн.

А что по вкусу?

Для знакомства я выбрала пончики с лимоном, шоколось, новогоднюю елку, клубнику-йогурт и… холодец. Почему, холодец? Потому что он выглядит как пончик – кольцо (донат). Кроме интересной подачи в креманке и с розовым соусом, куда добавили хрен, следует отметить необычный тонкий и нежный вкус блюда.

Ну а после холодца переходим к сладенькому. Конечно, хотелось попробовать несколько вариантов, чтобы выбрать свой лучший. Скажу честно, я не большой любитель пончиков именно тех, что жарят в масле, поэтому могу их съесть один-два раза в год. Но оказывается, что пончиков существует множество видов, и их готовят не только на растительном масле. Пончики в Tuba готовят из теста бриош и из слоеного теста и выпекают в духовке.

В качестве начинки используют различные виды крема: на основе сгущенки, маскарпоне, заварной, сливочный и йогуртовый.

Шоколось

Его я выбрала в первую очередь из-за его новогодней «внешности» и шоколадных рогов. Также я впервые пробовала пончик из слоеного шоколадного теста. И вы знаете, этот вариант мне очень понравился. Внутри было много нежного шоколадного крема. И в принципе одного такого лося хватит для ужина. Приятно, что при его приготовлении ни один лось не пострадал.

Пончик-елка

Нарядный «двухэтажный» пончик из теста бриош, залитый зеленой глазурью и ванильным заварным кремом. Красивый, большой и очень сытный. Его сладость сбалансирована добавлением вишни из компота. Из-за размера он больше похож на маленький тортик. Впрочем, это тоже ограниченное праздничное предложение, которое скоро исчезнет с прилавка. Есть в этой «елке» небольшой минус – очень жесткие сахарные бусинки. Конечно, их можно не есть. В таком случае рекомендую их счистить заранее, ведь при попадании на зуб ощущения не очень приятные.

Клубника-йогурт

Насыщенный клубничной свежестью вкус. Легкий йогуртовый крем с добавлением варенья делает этот пончик почти диетическим.

Лимон

Этот вкус я выбрала именно из-за наличия цитруса, который очень люблю. На мой взгляд, кислинка способна добавить почти в любое блюдо объемности и вкуса. Но мне показалось, что как раз лимона в креме оказалось мало, я ожидала большей насыщенности. Впрочем, предполагаю, что таких любителей «кисленького» не так много.

Общее впечатление

Очень приятное заведение с уютной атмосферой, качелями внутри и негромкой музыкой.

Оказалось, что пончики могут быть настоящим кондитерским шедевром и смело могут заменить на сладком столе привычные пирожные и торты. Еще одна деталь – все они довольно большого размера, и одного пончика хватит на перекус. Кстати, продавец на кассе рассказал, что сейчас кондитеры работают над несладкими вкусами – творожным, мясным. Так что лично я с нетерпением жду этих новинок.

«Пончиковая» карта мира

Украина. У нас тоже существуют собственные пончики, которые называют «пышки».

Сдобные и легкие, их обычно готовят на Рождество для угощения колядников. Начинки этих пышек традиционно сладкие, но современные повара также смело экспериментируют со вкусами.

Италия. Итальянцы любят угоститься пончиками – бомболоне. В дрожжевое тесто там добавляют цедру лимона, а начинку обычно готовят шоколадную с орехами.

Польша. У наших соседей пончики называются «пачек». У них очень сладкое тесто. Их часто начиняют джемом или сладкими пастами.

Франция. Пончики бенье. Они легкие, небольшие по размеру и в зависимости от региона могут быть в виде шарика или квадрата. Французы обильно посыпают их сахарной пудрой. Другой вид популярных пончиков – круллер. Они мягкие внутри и хрустящие снаружи, имеют голландско-германское происхождение.

Испания. Известные чуррос снаружи выглядят не так как мы привыкли, но это тоже пончики, которые обжариваются в большом количестве масла. Сверху чуррос поливаются шоколадом и (или) посыпаются посыпками. Чуррос популярны во всех испаноязычных странах мира.

США. Донаты – кажется, самый популярный в настоящее время вид пончика в виде кольца. Но в Америку донаты привезли голландцы, именно они покрывали их яркой глазурью, которую так любят дети. США – огромная страна, поэтому и популярных пончиков там несколько видов. Хашпапи – готовят из кукурузной муки, из-за чего они выходят с хрустящей корочкой. Они пришли с африканского континента.

Канада. Их пончики называются «тимбитс». Они отличаются от донатов наполнением и значительно меньшим размером. Иногда их еще называют «манчкины».

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Фото автора и с сайта заведения