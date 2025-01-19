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Ресторан української кухні в Одесі – справа не зовсім вдячна. Зараз на наше мільйонне місто таких закладів з десяток, не більше. На мою думку, існує декілька хибних упереджень щодо української кухні, які є доволі популярними серед одеситів.

Перше – українська кухня жирна, насичена та некорисна. Друге – навіщо їсти в ресторані те, що я (або моя дружина, мама, бабуся – підкресліть потрібний варіант) готують вдома смачніше, дешевше і кожного дня. Третя – популяризація кулінарій, де в будь який час можливість купити поширені українські страви в будь яку пору року – від холодця до фаршированого чорносливу – викликає певне звикання.

Така, колись бажана та малодосяжна, «котлета по-київськи» більше не викликає збудження уяви та рецепторів. Таким чином, ми спостерігаємо, як останніми роками закрилися колись дуже популярні і великі за розмірами ресторани «Глечик», «Українська ласунка», «Хуторець біля моря», «U», «У Солохи», «Ларець». А словосполучення «ресторан української кухні» згадується лише тоді, коли потрібно нагодувати гостей з-за кордону.

Втім, зʼявилася нова хвиля рестораторів, які хотіли зробити традиційну українську кухню більш сучасною, модерновою, цікавою для молоді, а самі заклади – модними. І вони живуть не лише в столиці. Так, буквально за минулий рік-два в Одесі зʼявилося декілька красивих стильних закладів, до одного з яких я вирішила завітати.

Стильна уява

Нове кафе української кухні «Uyava» («Уява») розташоване на вулиці Грецькій. Це не дуже прохідна вулиця з точки зору людського потоку, але якщо уважно придивитися, то найсмачніші та найпопулярніші одеські заклади багато років знаходяться саме тут.

Заклад невеликий – на десять столиків різної величини. Інтерʼєр лаконічний, в світлих тонах. Тут немає традиційних рушників, домотканих доріжок, розписного посуду, а офіціанти не одягнені у вишиванки та віночки.

Інтреʼєр прикрашає сучасна кераміка з колосками, в залі грає сучасна якісна українська музика, а центральною візуальною домінантою є стіна, яка імітує вʼязку. Із самого входу все натякає на те, що і меню буде таким же стильним, як і інтерʼєр кафе. Втім, з меню можна ознайомитися заздалегідь в інтернеті і дізнатися, що є в наявності, а які страви ви вже не зможете замовити.

Що в меню: без борщу, але з українськими винами

Меню складається зі сніданків, закусок, основних страв, салатів, супів, десертів. В кожному розділі невелика кількість страв – не більше десяти. Але всі вони доволі нестандартні, різноманітні і сезонні.

Так, наприклад, на сніданок можна спробувати спельтову (254 грн) кашу зі стародавніх сортів пшениці, деруни (від 275 грн), ліниві вареники (289 грн) та, звісно, сирники (від 246 грн), як солодкі, так і солоні.

Меню закусок складається з традиційних, але доволі легких страв в незвичному виконанні:

банош фрі (93 грн),

квасолиця (149 грн),

тост Вітелло Шпротато (263 грн).

В принципі, ці страви сміливо можна брати як основну або гарнір. Але спочатку подивіться другі страви, оскільки деякі з них подаються з гарніром.

Основні страви більш поживні та насичені, але головне, через них ви можете познайомитись зі смаками інших регіонів України.

Наприклад, качанна каша з курчам – це смак полтавщини, де унікальний гарнір готують в закладі, а не замовляють у полтавських господинь. Котлети по-київськи (296 грн) можна не представляти окремо. Форель із зеленими овочами (368 грн) – страва, яку дуже полюбляють в Закарпатті.

Зазначу, що в кожній страві розписані не лише інгредієнти, а й алергени, а ось вагу страв в меню не позначили, і хоча офіціант попереджає, що порції великі, все ж таки хочется знати більш конкретно, на що розраховувати.

Ну, а по-справжньому шокувало те, що в меню немає українського червоного борщу! Про шок – звісно, це жарт, але, зараз це здається дуже сміливим рішенням.

Про сміливість засновників свідчить і барне меню. Так, тут майже немає імпортного алкоголю. Всі вина, пиво, міцні та безалкогольні напої – вітчизняні, з різних регіонів країни. Лише віскі, текіла та ром неукраїнського походження. Таке рішення, безумовно, викликає лише повагу та оплески.

Цитати з меню

Молочна гречка з грушею – 188 грн

Великий дерун з креветками та яйцем – 348 грн

Буряк з козячим сиром – 97 грн

Хрусткі вареники з судаком – 285 грн

Качка з чотирма видами моркви – 378 грн

Фаршировані перці – 240 грн

Зелений борщ – 185 грн

Шоколадно-сливовий пиріг – 188 грн

Еспресо – 35 грн

А що на смак: ніжні текстури й незвичайні поєднання

Для того щоб спробувати «Uyava» на смак, я замовила паштет з буряком та вишнею (169 грн), чікен Цезар (287 грн), судака з йогуртовим соусом (346 грн), Новий Київський торт (165 грн), лимонад з персика, яблука та ромашки (85 грн), доппіо (55 грн).

Мене попередили, що деякі страви будуть готові не дуже швидко, і про те, що порції великі. Я вирішила, що зможу забрати залишки до дому. Спойлер, так не сталося!

Паштет з буряком та вишнею виявився надзвичайно ніжним, настільки вершковим, що це було більше схожим на крем до профітролів. Але тут його подають з набором різного «брутального», трохи підсмаженого крафтового хліба. Поєднання таких різних структур виходить дуже цікавим. Смак паштету, незважаючи на наявність вишні, вийшов більше солодкуватим і в ньому майже не було відчутно саме мʼяса. Його післясмак проявлявся вже пізніше. Страва може не сподобатися тим, хто полюбляє в паштеті насиченість та фактуру, адже нагадує більше десерт, але для любителів нових вражень – це саме воно.

Чікен Цезар – варіація на тему найпопулярнішого на наших теренах салату сучасності після олівʼє. В одеських закладах його можна знайти з куркою, лососем, креветками, тунцем і навіть ковбасою. В «Уяві» його готують з двома міні-київськими котлетками та подають, не змішуючи інгредієнти. Таким чином, його можна замовляти і як другу страву, а можна розрізати котлетки навпіл і все змішати.

Судак з йогуртовим соусом та запеченою картоплею. Я не люблю судака через його знежиренність та сухість. Втім, я все одно його замовила через гарнір – цибулеве «сіно», яким покривають рибу, немов шубою. Виглядає це дуже красиво і смакує також незвичайно. Думаю, що любителі судака були б у захваті від риби – філе вийшло доволі соковитим, а йогуртовий соус додає ніжності, але я так і не змінила свого ставлення до судака. В той же час мені підкорило рішення з особливо підсмаженою цибулею-пореєм. На жаль, цей «стог» не можна замовляти окремо або як додаток до інших страв.

Новий Київський торт. Виявляється, цей культовий виріб може бути не приторно солодким масляним тортом. Уявіть собі маленькі хрусткі шматочки безе, занурені в ніжний кавово-вершковий крем та морозиво. Думаю, що цей десерт вартий того, щоб приходити в кафе лише заради нього.

Загальне враження

Окремо хочеться сказати про обслуговування. Воно дуже приємне і ненавʼязливе. Щойно я присіла за столик, мені подали склянку води. Здавалось би, це не рідкість в одеських закладах. Але вода була трохи підігрітою! І це було дуже влучно у вітряний зимовий вечір. Це був акт справжньої турботи до клієнта.

Працівники кафе детально розповідали про страви, з чого та як вони приготовані. Причому це були не стандартні відповіді. Відчувалось, що людині не просто приємно про це розповідати, вона і справді, захопилася, загорілися очі, а ці емоції та захоплення передалося і мені як клієнтці.

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Фото авторки