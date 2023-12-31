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Украинская кухня: почему она недооценена в мире?

Украинская кухня: почему она недооценена в мире?

По мнению украинского кулинара Юрия Диденко, украинская кухня недооценена в мире, поскольку много лет вытеснялась советской. Между тем, она занимает достойное место среди европейских кухонь.

«У нас простые, но разнообразные и вкусные блюда. К сожалению, украинская кухня до советского периода и после – это разные вещи. Я изучал этот вопрос и отмечу, что советская власть уничтожила изысканную украинскую кухню, насадив нам советское меню. Многие рецепты просто бесследно «исчезли навсегда»,

– отметил кулинар.

Он также напомнил о временах Голодомора, когда украинцам приходилось готовить блюда даже из сухих листьев.

«Мне в странах Европы иногда не верят, когда я рассказываю, что в детстве мама пекла пряники на основе рассола, который оставался в банке из консервированных помидоров. Кстати, коврижки были довольно вкусные»,

Вспоминает Юрий Диденко.

Кулинар Юрий Диденко

Юрий Диденко

По его словам, в настоящее время существует две украинских кухни, и в разное время наша кухня формировалась по-разному.

«Украинская кухня до войны и после войны – это совсем другая кухня. До войны это была изысканная украинская кухня, которой сейчас никто не готовит и никто не помнит, а после войны она стала совдеповской, пришли коммуняки забрали все, ограничили людей максимально во всем, ну и начали выдумывать с неба. Именно поэтому сегодня в Украине существуют две кухни: современная и осовремененная».

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Кроме того, рассказал шеф-повар, есть еще и модернистская кухня, блюда которой готовятся из адаптированных продуктов, которые выращиваются в Украине сейчас, например, таких как спаржа или рыба, которая «приезжает» к нам из-за заграницы.

«Наши фермеры сейчас хотят зайти в сегмент и сотрудничать с известными шефами. И начинают выращивать какие-то интересные культуры. Например, брокколини, это смешанная спаржа из брокколи. И выглядит очень прикольно, вкусно и интересно. Разные креветки, рыба, овощи и фрукты. И вот из этого всего мы формируем современную, украинскую кухню, модернистскую. Берем также современные техники приготовления, которые там шефы поехали где-то и увидели, где-то почитали современную литературу от мишленовских шефов»,

– пояснил Диденко.

Также он отметил, что украинская кухня сейчас постоянно развивается и набирает все больше популярности в мире.

Напомним, ранее известный украинский кулинар Евгений Клопотенко призвал украинцев не держаться за советские традиции, а попробовать хоть немного изменить новогодний стол.

Юрий Диденко – украинский кулинар, победитель шоу «Пекельна кухня» и шеф-повар ресторана высокой кухни в буковельском ресторане SAZHA.

Источник: rbc.ua

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