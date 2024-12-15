Casa Placinta: новый вкус Молдовы в сердце Одессы

Многие годы на этом месте готовили итальянскую пиццу, а теперь – плачинды, или плацинды. Ведь времена меняются, и вкусы одесситов и гостей города – тоже: люди хотят есть то, что ели и готовили их бессарабские бабушки и прабабушки, тети или соседки. Это уже четвертое заведение, открытое за год, где готовят молдавские блюда.

Интерьер и атмосфера

Само название заведения в переводе с румынского означает «Дом Плачинды». Вы вряд ли пройдете мимо вывески, написанной на румынском, и меню, которое манит вкусными названиями и привлекательными ценами уже на улице. Белые стены, как в традиционных сельских домах, дополняют яркие пятна ковров, уютные и удобные кресла и стулья. Окончательное погружение в культуру Молдовы завершает веселая музыка. Именно такая обычно звучит на праздниках, свадьбах и днях рождения.

Дизайн меню ничем особенным не выделяется – на одном листе здесь показаны все блюда, с обратной стороны – напитки и вина. А вот чайная карта – настоящий «глянец» на несколько страниц с большим выбором разнообразных чаев и гигантскими профессиональными фотографиями – удивила.

Но давайте заглянем, что в меню.

Что в меню

Блюда, составляющие «лицо» заведения, выделены красной рамочкой. Это пять видов плацинд, пять вкусов мамалыги, семь видов вертуты и различные приложения.

Также гостям заведения предлагают пять наименований салатов (среди них и оливье), супы, с десяток яств, полтора десятка горячих блюд (среди которых не только молдавские), картофельные гарниры, закуски к пиву и десерты («Наполеон» есть).

Отдельный блок закусок к пиву намекает, что этот напиток также присутствует в меню, хоть и не локальных производителей. Но, согласитесь, Бессарабия и Молдова всегда славились своими винами. Так вот, в меню есть вина Молдовы и Италии и загадочные «вина из подвала» без определения их происхождения.

Цитаты из меню:

Мамалыга классическая – 85 грн;

Плацинда с брынзой – 130 грн;

Вертута с мясом – 147 грн;

Салат из баклажанов и брынзы – 210 грн;

Гювеч – 130 грн;

Закуска под цуйку – 160 грн;

Чорба традиционная с мясом – 140 грн;

Мититеи из баранины – 220 грн;

Голубцы Бабушки Аурики – 180 грн;

Тюлька фри – 160 грн;

Шапка Гугуце (десерт) – 135 грн;

Цуйка – 45 грн (50 мл);

Взвар – 35 грн.

Важно: если вы заказываете блюда с собой, они будут стоить на 15% дешевле!

Как на вкус?

Для первого знакомства с новым заведением я выбрала «знаковые» блюда: заму (суп), плацинду с капустой, шарики из мамалыги с брынзой и кизиловый компот.

Все блюда принесли неожиданно быстро. Подача довольно симпатичная. Заму подали со сметаной, а к мамалыге, кроме сметаны, добавили муждей.

Словарик молдавских блюд:

Гювеч – заимствованное из восточной кухни блюдо, подобное рагу.

Чорба – густой мясной кислый суп с разными овощами. Распространен на Балканах и в Турции.

Муждей – чесночный соус на растительном масле.

Цуйка – фруктовая водка, обычно сливовая.

Зама (135 грн) оказалась очень интересной – наполненной разнообразными текстурами. Тонко нарезанные овощи (морковь, сельдерей, болгарский перец) сохранили свою хрусткость и удачно сочетаются с тонкой нежной домашней лапшой. Суп насыщенный, кислый, и добавление сметаны только усиливает этот вкус.

К этому супу очень подходит плацинда (110 грн) с капустой. Вес блюда – 340 грамм. И оно действительно большое и сытное, его смело можно брать даже на компанию. Но есть один нюанс. Эта плацинда жарилась во фритюре, поэтому она очень жирная. Очень похожа на готовящуюся на Привозе. Но все же в ресторане хочется немного более яркого и изысканного вкуса, даже в таком блюде, как плацинда.

Не поразили меня и шарики из мамалыги с начинкой из брынзы. Заказала их, так как пробовала подобные в ресторане «Мамалыга». Напомню, что там они были немного обжаренными и имели приятную корочку, а брынза внутри немного расплавилась и насытила кукурузную кашу характерным вкусом. Здесь шарики оказались холодной закуской. Кукурузная масса была холодной и даже чесночный соус и сметана не придали ей вкуса.

Компот (35 грн) я решила обязательно упомянуть, так как в одесских заведениях не часто можно встретить в меню именно кизиловый. Особенно зимой. Вообще в меню есть и другие компоты, взвар, лимонады и фреши, но кажется, именно этот вкус будет лучше дополнять эти традиционные, немного жирные блюда.

Общее впечатление

Впечатления противоречивы. Я очень люблю молдавскую кухню, но из «большой тройки» две позиции мне не очень понравились. Второй раз я их точно не закажу и не порекомендую другим. Впрочем, выбор блюд здесь большой, и есть еще много непродегустированного. Что касается обслуживания, чистоты, атмосферы, подачи блюд, музыкального сопровождения, то могу сказать, что это вполне уютное место как для обеда, ужина в кругу друзей, так и для небольшого торжественного застолья.

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Фото автора и скрин с сайта заведения