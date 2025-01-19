Бабушка Анна Игнатьева из Ананьева 30 декабря отпраздновала своё 100-летие.

Для угощения гостей юбилярша собственноручно налепила вкусных вареников и приготовила голубцы. К Рождеству, с помощью 72-летней дочери Нины, которая заботится о пожилой матери, она приготовила традиционные рождественские блюда. А ещё планирует готовить к своему любимому празднику – Пасхе. Говорит, что испечёт для всей большой семьи вкусные куличи.

Девочка из детдома

До шести лет Анюта, младший ребёнок в многодетной крестьянской семье Полищуков, жила на хуторе Гроцманы возле села Романовка Ананьевской громады. Когда её мама умерла от тифа, старшая сестра отвела Анюту и своих детей в Ананьевский райотдел милиции, где оставила их, чтобы спасти от голодной смерти.

Девочка росла в детдоме села Крымки на Николаевщине. Окончив семилетку, Аня вернулась на родной хутор, где начала работать в колхозе, хотя мечтала стать учителем.

Спасла юношу, а он стал её судьбой

Однажды, в далёком 1943 году, к её дому пришёл измождённый парень из Никополя Дмитрий Игнатьев, который сбежал на железнодорожной станции Жеребково из эшелона с украинскими остарбайтерами, отправлявшимися в Германию.

Последнюю курицу, спрятанную от оккупантов, девушка не пожалела для спасения ослабленного юноши. Она сварила из неё сытный бульон и накормила парня.

Она спасла его, как оказалось, для себя, ведь весной 1944 года, после освобождения края от фашистов, провожала Дмитрия на фронт как своего жениха. Дождалась с войны, а в 1947 году молодые стали на свадебный рушник и дожили до золотой свадьбы в любви и согласии.

Вырастили сыновей Юрия и Сергея, а также дочь Нину.

К сожалению, бабушка уже двадцать лет вдовствует, но её утешают 11 внуков, не меньше правнуков, и даже праправнучка. Больше всего Анну Константиновну радует внучка, названная в её честь, которая осуществила её мечту, выбрав профессию педагога.

Сама юбилярша на протяжении жизни тоже занималась воспитанием – некоторое время работала нянечкой в детском саду «Золотой ключик».

Схожие судьбы бабушки и внучки

И в семейной жизни судьбы обеих Анн схожи – один избранник на всю жизнь, и оба пошли защищать Родину. Дмитрий боролся с фашистами, Иван – с рашистами. Ещё один внук и один правнук бабушки Анны храбро защищают страну от оккупантов.

Бабушка поддерживает свою внучку Анну Самотей, которая с 2014 года занимается волонтёрством для ВСУ, основав общественную организацию «Большие сердца». Здесь ежедневно кипит работа: все желающие плетут сети, вяжут «кикиморы», фасуют медово-витаминные смеси, сало, каши с мясом, фруктовые чипсы. Также скручивают сигареты, которые пакуют в водонепроницаемые пакеты с надписью «Успокоительное – герою нашего времени». Затем посылки отправляют на фронт.

В честь 100-летнего юбилея Анну Игнатьеву поздравила вся семья. Внучка Анна порадовала тортом. К поздравлениям присоединились представители власти. Благодарность от Ананьевского городского головы и подарки юбилярша приняла с благодарностью, а пожелания прочитала сама и… без очков.

Анна Константиновна сердечно пожелала жителям родного города и всей Украины счастья, здоровья, благополучия и такого долголетия, как у неё.

Родные и близкие любят бабушку Анну, гордятся ею. Говорят, она заслужила у Бога своё долголетие любящим сердцем, спокойным характером и трудолюбием.

И сегодня ананьевская долгожительница Анна Игнатьева просит у Бога мирного неба над головой – чтобы война поскорее закончилась, а родные живыми и здоровыми вернулись домой.

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