Ключевые моменты:

В 2025 году Одесский художественный музей посетили более 15,5 тысячи человек, проведено 547 экскурсий

Музей реализовал выставочные проекты, несмотря на обстрелы и последствия ракетного удара 2023 года

Коллекция ОНХМ была представлена во Львове, а команда музея — на международных площадках

Здание музея частично восстановлено и адаптировано к работе в условиях войны

Одесский национальный художественный музей — одна из ключевых институций культурного наследия юга Украины, которая с начала полномасштабной войны работает в условиях постоянных рисков. В 2025 году музей не только сохранил выставочную деятельность, но и системно документировал свою работу, что подтверждено официальным публичным отчётом учреждения.

По словам директорки музея Екатерины Кулай, лейтмотивом года стало осознание того, что искусство не прекращает существовать даже во время войны. Именно этот подход определил программу выставок, образовательных событий и международного сотрудничества музея.

Фактические показатели работы — количество посетителей, экскурсий, реализованных проектов и восстановительных работ — позволяют оценивать деятельность музея не эмоционально, а на основе проверяемых данных. Это делает ОНХМ примером культурной институции, которая сочетает общественную миссию, профессиональное управление и открытость к аудитории.

Культура, которая не сдаётся: Одесский национальный художественный музей в 2025 году

Несмотря на обстрелы, блэкауты и постоянные воздушные тревоги, Одесский национальный художественный музей в 2025 году оставался местом силы и вдохновения. Как стало известно во время презентации отчёта музея за прошлый год, его двери открылись для 15 562 посетителей, которые пришли на выставки, экскурсии и художественные события — всего проведено 547 экскурсий.

— Искусство живёт даже в сложные времена, — таким был лейтмотив отчётных выступлений команды Художественного музея и его директорки Екатерины Кулай.

Так, среди многочисленных выставок и проектов в сентябре музей представил первую персональную выставку Валерия Басанца — украинского живописца, графика и скульптора, ключевую фигуру одесского андеграунда. Его работы, наполненные тишиной и глубокой сосредоточенностью, приглашали зрителя к воспоминанию, к восприятию архетипических человеческих чувств и образов, которые словно тают на глазах.

Летом музей стал ареной большого юбилейного события: выставка работ студентов Одесского художественного профессионального колледжа отметила 160 лет художественного образования в Одессе. Каждая работа, каждый штрих прослеживал историю, смену политических режимов и роль искусства в жизни города.

Коллекция произведений ОНХМ отправилась во Львов

Музей активно развивал и современные направления: экспозиции фотографии и современного сакрального искусства давали возможность молодым авторам заявить о себе, а коллекция произведений ОНХМ отправилась во Львов, чтобы в ZENYK ART GALLERY рассказать о море как об идентичности, истории и связи человека с природой. Здесь можно было увидеть Айвазовского, Куинджи, Ройтбурда и других выдающихся художников Одессы.

Восстановление после разрушений

Помня о ракетном ударе 2023 года, музей постепенно восстанавливался: отремонтированы фасад и колонны, отреставрированы двери библиотеки, территория оснащена информационными панелями о повреждениях и стабилизационных работах. Сегодня музей — настоящий «остров стойкости»: тепло, свет, безопасные укрытия и даже зона подзарядки для гостей.

Международное присутствие и обмен опытом

Команда музея не только работала во Львове или Париже, но и представляла Одессу на мировой сцене: США, Италия, Франция — обмены и стратегические встречи помогали изучать опыт культурного менеджмента и сохранять наследие Украины в условиях войны.

Несмотря на все вызовы, музей остался местом, где украинская культура не просто существует, а живёт и вдохновляет. Каждый посетитель, каждая выставка и каждый восстановленный элемент здания — доказательство того, что искусство в Одессе сильнее страха и разрушений.

Одесский национальный художественный музей в 2025 году — это история о стойкости, красоте и несокрушимости…

Ранее мы рассказывали, вернётся ли украденная картина Караваджо «Поцелуй Иуды» в Одессу?

Читайте также: Одесский археологический музей остался без мумий и коллекции золота: что там сейчас есть интересного

Фото автора