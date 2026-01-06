Ключевые моменты:

Дом пионеров стал известным музеем Одесской области.

В центре экспозиции — наследие Ростислава Палецкого.

Во время войны учреждение работает как волонтерский хаб.

Бывший Дом пионеров в селе Троицкое Одесской области со временем превратился в культурный центр и музей народного искусства. Сегодня сюда приезжают туристические группы, а само пространство входит в областной маршрут «Любашевские странствия».

Музей работает на базе Троицкого Дома народного творчества и хранит работы заслуженного мастера народного творчества Украины Ростислава Палецкого, а также военные артефакты и галерею погибших защитников Украины из громады.

В отличие от классических музеев, это пространство сочетает экспозиции с живой работой: здесь проводят мастер-классы, формируют новые выставки и одновременно работает волонтерский хаб, который с начала полномасштабной войны помогает фронту.

О работе музея, его истории и повседневной жизни «Одесской жизни» рассказал хранитель экспозиции и волонтер Александр Славинский, который опекает здание и сборы с первых лет его существования.

Это здание художнику построил друг

В Доме народного творчества хранятся колоритные полотна заслуженного мастера народного творчества Украины Ростислава Палецкого (1932–1978), которому 10 января исполнилось бы 93 года, его ученика Николая Притыкина, последовательницы Ларисы Бабинец, декоративные маски из папье-маше, гипсовые тарели и акварели художника Николая Скалозуба, коллекция старинных рушников, вышитых картин и предметов быта крестьян XIX–XX веков.

— Новейшие музейные экспозиции формируют произведения лауреатов премии имени Палецкого, основанной Любашевским поселковым советом, военные трофеи и артефакты российско-украинской войны, галерея портретов погибших на войне героев-земляков, — рассказал хранитель троицких сокровищ и волонтер Александр Славинский. — Здание еще в 1970 году построил директор межколхозстроя, житель Троицкого Павел Лысенко для своего друга, новатора в жанре национальной декоративной росписи Ростислава Палецкого.

Почему музей стал популярным?

После трагической гибели народного художника в марте 1978 года сразу нагрянули «кедебисты». Что-то забрали, что-то уничтожили. Осталась лишь малая часть большого творческого наследия гения, которую хранят в музее. Посещая мемориальную комнату мастера, зрители долго рассматривают колорит красок и узоров на картинах Палецкого, который в своих орнаментах мастерски зашифровал сюжеты национальной свободы и идентичности.

Кроме того, художник играл на бандуре, которая также хранится в музее, исследовал фольклор и этнографию, собирал вместе с единомышленниками образцы народного творчества, украшающие украинскую светлицу.

— Приятно, что наш музей все больше привлекает ценителей. Бывало, по 50 туристов приходило ежедневно, и несмотря на войну сюда продолжают ездить дети и взрослые. Ведь Троицкий центр культуры и народоведения входит в областной туристическо-экскурсионный маршрут «Любашевские странствия». Еще больше выросла популярность музея после публикаций о жизни и творчестве художника в «Одесской жизни», — рассказал Александр Славинский.

В музее можно не только смотреть, но и мастерить

Кроме экскурсий, Александр Славинский устраивает для туристов мастер-классы по изготовлению масок из папье-маше. В память о художнике и поэте Николае Скалозубе, который создал пантеон славянских богов, нечисти и колоритных типажей, занимающий один из выставочных залов и пользующийся большой популярностью у туристических групп.

Также работник культуры тщательно разыскивает интересные экспонаты. Говорит, что с десяток картин до сих пор хранятся в домах или гаражах жителей Троицкого, которые, к сожалению, пока не хотят передать их в Троицкую художественную сокровищницу.

Как в Троицком помогают ВСУ и при чем здесь музей

За время войны волонтер Александр Славинский лично отправил своим землякам на передовую около тысячи посылок с необходимыми вещами, продуктами и гостинцами.

Их наполнением занимаются большинство жителей Троицкого старостата, соседних сел, сельхозпроизводители и предприниматели. Непосредственно в Доме народного творчества ежедневно кипит работа по плетению маскировочных сетей, теплых носков, изготовлению окопных свечей. Этим крайне важным делом занимаются весь культурный бомонд и мастерицы Надтилигульского края.

— Когда началась большая война, местные охотники с ружьями первыми встали на охрану родного края, чтобы не допустить диверсионные группы россиян. А сотни юношей и мужчин из Троицкого добровольно пошли на фронт, — рассказал Александр Славинский. — В тылу сразу развернулись цеха по производству мясных консервов. Сырье для их изготовления предоставил самый активный местный аграрий, руководитель фермерского хозяйства «Шевченко» Александр Бондаренко. А в Доме народного творчества заработал волонтерский хаб.

Ни одна просьба земляков-защитников, нуждающихся в медикаментах, продуктах, запчастях, инструментах и снаряжении, не остается без внимания Александра Славинского. Все посылки, собранные при содействии меценатов, благотворителей и неравнодушных земляков, своевременно доставляются на все фронтовые направления.

Читайте также: