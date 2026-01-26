Ключевые моменты:

В Одессе хранятся документы, подтверждающие, что в 1920-х годах пользование светом было ограничено и требовало специальных разрешений.

Экспозиция охватывает историю освещения от античных масляных ламп до первых электроламп.

Исторические экспонаты сегодня воспринимаются особенно остро на фоне современных отключений электроэнергии.

Свет в прошлом не был чем-то привычным и гарантированным. Его берегли, экономили, а иногда — буквально выдавали по разрешению. Об этом напоминают документы и вещи, которые сегодня хранятся в одесском музее-кафе «Старая Одесса».

В экспозиции — реальные предметы разных эпох: античные лампы, спички, первые электролампочки и официальные разрешения на пользование светом в 1920-х годах. Все это не реконструкция и не художественный образ, а конкретные свидетельства того, как люди жили в условиях дефицита света задолго до современных блэкаутов.

Сегодня, когда отключения электроэнергии снова стали частью повседневной жизни, эти вещи читаются иначе. Они показывают, что опыт жизни с ограниченным светом для Одессы — не новый и что город уже проходил через подобные вызовы.

Место, где свет не гаснет никогда

Ценность не только электричества, но и самого света как явления — как символа жизни, безопасности и надежды. Именно об этом сегодня говорят в музее-кафе «Старая Одесса» вместе с его владельцем Петром Манелисом.

Здесь свет — не просто лампочка под потолком. Здесь у него есть память. Форма. Запах. История. Перед нами — своеобразные страницы истории освещения: от древнейших времен до эпох, которые кажутся близкими, но давно прошли. Так начинается светлое путешествие.

Огонь, заключенный в бронзу: как освещали помещения в античности

Римские светильники I–II веков нашей эры — это не просто бытовые предметы. Это маленькие солнца для темноты античного дома. Бронзовые и глиняные масляные лампы с одним или двумя отверстиями — для оливкового масла и льняного фитиля — тихо горели в жилищах, храмах и даже сопровождали человека в загробный мир.

Их украшали рельефы с богами, гладиаторами, животными, сценами охоты или повседневной жизни. Ручки в форме листьев, плавные линии, ощущение гармонии — даже во тьме римляне стремились к красоте. Свет здесь был не только функцией, но частью культуры, мифологии и мировоззрения.

Лампочка как символ прогресса прошлого

Проходят столетия — и свет меняет форму. В витрине музея — бумажный конверт от электролампы фабрики «Лизеганг». На первый взгляд — мелочь. Но на самом деле — редкий свидетель начала ХХ века.

Фабрика Пауля Лизеганга в Берлине была одной из пионеров электрического света в Европе. Ее лампы массово завозили в Одессу, они считались надежными, современными, почти магическими. Надпись с дореволюционным твердым знаком в конце — «Гарантировано 1000 часов горения» — сегодня читается как обещание будущего, в которое тогда искренне верили.

Свет больше не дрожал от ветра. Он стал контролируемым. Домашним. Городским.

Огонь в спичечной коробке: нужно знать, где тереть

Рядом — дореволюционные безопасные спички. Маленькое, но революционное изобретение середины XIX века. Шведские изобретатели Густав Паш и Йохан Лундстрем вынесли опасный фосфор из головки спички на боковую поверхность коробка — и мир стал немного безопаснее.

Чтобы получить огонь, нужно было знать, как и где тереть. Свет снова требовал осознанного жеста, знания и осторожности. Кстати, они работают как новые.

Чтобы пользоваться лампочкой, требовалось разрешение

И наконец — документ, который сегодня звучит пугающе знакомо. Одесса, начало 1920-х годов. Разруха, дефицит, разрушенные электросети. И — официальное разрешение на пользование одной электролампочкой.

Это не миф. Такие ордера действительно существовали. Электроэнергия была настолько ценной, что ее нормировали бумагой и печатью. Свет становился привилегией, а не привычкой.

Свет как выбор

Сегодня мы снова учимся жить с темнотой. И, возможно, именно поэтому так остро ощущаем: свет — это не только провода и напряжение. Это изобретательность, память и хрупкий огонь, который человек сохранял тысячелетиями.

В музее «Старая Одесса» свет не выключается. Он просто меняет форму — и напоминает нам, кем мы были и кем остаемся даже в самые темные времена.

Фото авторки