Ключевые моменты:

В Одесском художественном музее открылась выставка заслуженного художника Украины Валерия Басанца под названием «Тишина»;

В советские годы Басанец был одним из одесских нонконформистов, участвовал в неофициальных выставках;

На нынешней выставке представлены работы последних лет, хранящиеся в мастерской мастера;

На протяжении выставки будут проходить кураторские экскурсии.

– Я благодарен своей судьбе, – говорит Валерий Басанец. – Я родился не в Одессе, но тут родился, как художник. Поступил в знаменитое Грековское училище. А главное – нашел здесь друзей, с которыми мы вместе выросли в зрелых художников. Это было в начале 60-х годов. После тоталитарного сталинского режима повеяло ветром с запада. Мы, первокурсники впервые узнали о модерном искусстве.

Впервые прикоснувшись к абстрактному искусству, Валерий Басанец, по его словам, понял, что «это есть настоящее дело для художника». Полотно – это другой мир.

Молодые художники экспериментировали с формами и композицией. Но их новации не вписывались в официально одобренное направление советского искусства. Потому на значимые выставки новаторов не приглашали.

Валерий Басанец с друзьями становится участником несанкционированных «квартирных» выставок, неофициальной выставки «Современное искусство из Украины» (Мюнхен-Лондон-Париж – Нью-Йорк). Входит в объединение одесских художников-нонкоформистов «Мамай».

С 2009 года Валерий Басанец – заслуженный художник Украины. Сегодня его работы хранятся во многих украинских и зарубежных музеях, в частных коллекциях.

По словам кураторов выставки, экспозиция могла быть значительно больше. Но из-за войны не удалось связаться с музеями и коллекционерами, имеющими в своих собраниях произведения Валерия Басанца. Поэтому на выставке представлены работы, хранящиеся в мастерской художника – созданные, в основном, за последние годы.

– Мне предлагал сделать выставку еще светлой памяти Александр Ройтбурд, – рассказывает Валерий Басанец. – Потом началась война. В военное время жизнь человека меняется. Меняется и жизнь художника. Художник занят своим воображением, своими образами. И когда пришла эта жестокая реальность, то сама творчество казалось каким-то аморальным. Я даже мысли не имел про выставку. Но, когда в прошлом году в этом музее сделали выставку незабвенной Людмилы Ястреб, я увидел в этих залах большое количество людей, которые на нее пришли. Был, честно говоря, поражен. И понял, что хоть война продолжается, у людей есть потребность в общении, искусстве. Это помогает избавится от грусти, депрессии.

Свою выставку Владимир Басанец назвал «Тишина». Она – о созерцании, пребывании наедине с собой, возможности замедлить ежедневный бег и осознать себя.

Мир художника – поэтичные изысканные образы, почти растворяющиеся в живописной дымке. Их силуэты созданы тонкими оттенками цвета – живописной палитры либо черно-белой графики. И кажутся знаками реальности другого измерения. Того, что скрыто суетой и приземленностью будней.

Художник считает, что живопись – это территория совершенного, зачарованного мира. А искусство – попытка примирить человека с действительностью.

Побыть в тишине на открытии выставки возможности, практически, не было. Увидеть работы Валерия Басанца пришло множество ценителей живописи. Но есть возможность вернуться в музейные залы и остаться с «Тишиной» один на один. К тому же на выставке будут регулярно проходить кураторские экскурсии.

