Ключевые моменты:

Нина Караванская — соучредительница Украинской Хельсинкской группы и правозащитница из Одессы

Ученая-микробиолог, сознательно пожертвовавшая научной карьерой ради прав человека

Осуждена на 6 лет лагерей и 3 года ссылки за правозащитную деятельность

Память о ней и сегодня сохраняется в культурном пространстве Одессы

История Нины Караванской — это не абстрактная биография из учебника, а задокументированный опыт человека, жившего и действовавшего в условиях советских репрессий. Она была непосредственной участницей правозащитного движения в Одессе, работала с конкретными фактами нарушений прав человека и отвечала за их передачу за пределы СССР.

Памяти одесситки Нины Караванской

31 января 1926 года в Одессе родилась Нина Антоновна Караванская (в девичестве Строкатая) — выдающаяся украинская диссидентка, микробиолог, иммунолог, правозащитница, соучредительница Украинской Хельсинкской группы.

Окончила Одесский университет (1950, с отличием), защитила кандидатскую диссертацию по микробиологии (1953). Автор около 23 научных работ по клинической микробиологии и иммунологии. Работала доцентом Одесского медицинского института. Владела украинским, английским, немецким, польским и румынским языками.

С 1967 года — жена Святослава Караванского. Со второй половины 1960-х годов активно включилась в правозащитное движение. 9 ноября 1976 года стала соучредительницей УХГ, отвечала за сбор и передачу информации о нарушениях прав человека в Одесской области.

Арестована 30 апреля 1980 года. В июне 1981 года осуждена к 6 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Наказание отбывала в Мордовии и в ссылке в Красноярском крае. Досрочно освобождена 7 августа 1987 года.

В 1988 году вместе с мужем эмигрировала в США (Дентон, Техас), где продолжала правозащитную деятельность.

Скончалась 2 августа 1998 года.

В музее-кафе «Старая Одесса» хранится редкий экземпляр прижизненного издания поэзии Святослава Караванского «Схватка с тайфуном» (1980, «Смолоскип», Нью-Йорк – Балтимор – Торонто) с фотографиями супругов. Среди стихотворений — посвящение жене:

Коли на суд віків та внуків

Збереться наша вся сім’я.

І колом слова та науки

Тихенько зайдеш ти і я.

Там, знай, хвалитись буде кожен:

― Я те зробив…

― Я те сказав…

Ти ж мовиш просто:

― В час безбожний

Душі моєї враг не взяв!..

