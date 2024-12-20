В Одесском художественном музее завершили стабилизационные работы после ракетного удара

В результате попадания российской ракеты в здание Одесского художественного музея значительные повреждения получили основной корпус и административная часть сооружения, которое является памятником архитектуры национального значения. Общая площадь повреждений составила около 1400 квадратных метров.

Благодаря благотворительной поддержке международного фонда ALIPH в софинансировании с Европейским Союзом было выделено 140 тысяч евро. На эти средства укрепили потолок и стены, заменили окна в административном корпусе, который подвергся наибольшим разрушениям. В главном здании провели ремонт фасада и входной группы, а также укрепили потолки в поврежденных выставочных залах.

По словам представителей музея, работы выполнялись с учетом сохранения архитектурных элементов, которые будут использованы во время будущей реконструкции. Организацией процесса занималась общественная организация Museum for Change.

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