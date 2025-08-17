Ключевые моменты

Во время войны Одесский археологический музей демонтировал экспозицию, эвакуировал ценности, в частности «Золотую кладовую» и коллекцию египетских древностей. При поддержке ЮНЕСКО и грантовых программ проведена масштабная цифровизация фондов и созданы 3D-модели уникальных артефактов.

Здание музея нуждается в капитальном ремонте: последний большой ремонт был в 1940–50-х годах, а во время войны обстрелы повредили окна и потолок. Директор Игорь Пиструил подчеркивает необходимость обновления после завершения боевых действий.

Из-за отсутствия постоянной экспозиции музей проводит временные выставки. Самая популярная – «Змеиный: остров, охраняемый богами» с артефактами из раскопок на острове. Есть и фотовыставка Натальи Довбыш о жизни музея во время войны.

Готовится тактильная выставка для слабовидящих посетителей с копиями артефактов, созданными студентами Грековского училища. Планируется и новая экспозиция по археологическим периодам, несмотря на ограничения Министерства культуры на показ оригиналов.

К 200-летию музея выпустят марку с самыми ценными экспонатами, откроют выставку об истории учреждения и проведут театрализованные вечерние экскурсии совместно с «Ночью в Университете».

Одесский археологический музей открыл свои двери для посетителей лишь год назад (с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года).

За двести лет своей научной деятельности здесь собрано огромное собрание ценных артефактов. Но сейчас многие экспонаты находятся в эвакуации. Чем же, в таком случае, привлекает посетителей Одесский археологический музей сегодня?

Что можно увидеть в Одесском археологическом во время военного положения

– В первую очередь Одесский археологический музей НАН Украины – научная организация. И с началом войны музейной работы у наших сотрудников стало еще больше. Нужно было демонтировать экспозицию, – рассказывает Игорь Пиструил. – Мой предшественник – тогда, по сути, никто не понимал, что происходит – согласился убрать только залы верхнего этажа. На всякий случай – чтобы потом не собирать наши экспонаты по Ланжероновской и Дерибасовской.

Позже сотрудники музея демонтировали и экспозиции нижнего этажа. Именно там располагалась «Золотая кладовая» – собрание уникальных древних монет, изделий из драгоценных металлов – и единственная в Украине коллекция египетских древностей.

– У нас хранятся уникальные вещи не только для территории Украины, но и в мировом масштабе. Поэтому остро встал вопрос о фотофиксации и цифровизации материалов, – подчеркивает директор. – Упаковочные материалы и необходимую технику мы получили благодаря поддержке ЮНЕСКО и других международных фондов. За счет выигранных грантов удалось обучить наших специалистов, пригласить профессионалов.

Кроме того, в музее решили не только оцифровать коллекцию, но и создать виртуальные 3D-модели экспонатов. Необходимое оборудование и программное обеспечение также получили, выиграв грант.

Сегодня оцифрованы десятки тысяч артефактов. Созданы виртуальные 3D-модели уникальных экспонатов – в частности, египетской коллекции, кипрской скульптуры, средневековых памятников из Самарканда.

Выбитые окна и обрушенный потолок музея

Удалось создать и 3D-модель самого здания музея – памятника архитектуры национального значения. Отсканирована его внутренняя планировка. Это необходимо для восстановления разрушений, к сожалению, не исключенных во время войны, и последующего ремонта музея.

Его директором Игорь Пиструил стал в 2023 году.

– За день до моего назначения в одной из комнат музея упала часть потолка, – вспоминает Игорь Владимирович. – Когда пришел и увидел это, сказал, что стал директором руины.

По его словам, последний раз капитальный ремонт музея делался в конце 40-х – начале 50-х годов. После Второй мировой войны, когда музейное здание пострадало.

В начале 2000-х – что-то «подлатали». Греческие меценаты провели косметический ремонт двух античных залов. В первую очередь обновили экспозицию – с современным подходом к организации музейного пространства, новыми витринами. Но сегодня и они, по мнению Игоря Пиструила, тоже морально устарели.

– Сейчас – уже новое развитие музейного дела. По-другому осмысляется музейное пространство. Но, к сожалению, мы очень сильно отстаем по финансированию, – не скрывает директор. – Своими средствами музей ремонт сделать не может. Но, когда война закончится, нужно будет приводить его в порядок. Тем более, что здание страдает во время обстрелов. После последнего – когда на Приморский бульвар «прилетело» – от толчка повылетали, потрескались стекла. Когда я стал директором, в кабинете у меня двух третей стекол не было. Первое, что делал, – застеклил окна. Ремонт необходим – проект нужно делать. Вообще, была мысль – после войны музей не открывать, пока не отремонтируем.

Про остров, охраняемый богами, и вернисаж после обстрелов

На окончательную «руину» – хотя бы с фасада – музей, если не приглядываться, не особо похож. Но если когда-то, по словам директора, очереди экскурсантов тянулись от вестибюля до Приморского бульвара, то сегодня посетителей немного.

Это можно понять. Коллекция древностей недоступна – поэтому устраивать можно только небольшие экспозиции. И первая, открытая год назад выставка «Змеиный: остров, охраняемый богами», вызвала настоящий ажиотаж у одесситов, соскучившихся по любимому музею.

Здесь представлены артефакты, найденные во время археологических раскопок на Змеином: амфоры, изящные керамические сосуды, алтарь древнегреческого храма… Находкам – более 2000 лет. А рядом – современные фото острова, ставшего символом сопротивления российской агрессии.

Выставка открыта и работает до сих пор.

Еще одна интересная экспозиция – выставка работ фотожурналистки Натальи Довбыш, рассказывающая о жизни музея практически с первых дней войны. Ее главный акцент – люди, которые сохраняют жизнь музея, несмотря на обстрелы и разрушения.

Также здесь можно увидеть фотографии, сделанные Натальей в Бахмуте, Очакове, Херсоне, на деоккупированной Николаевщине. По словам Игоря Владимировича, выставка экспонируется в зале, который сильнее всего пострадал от обстрелов. Восстановили его сотрудники музея собственными силами.

Вместо мумий – тактильная выставка

– Люди интересуются нашим музеем. Правда, некоторые приходят и спрашивают: «А мумий нет?». Отвечаю: «Нет». Я уже распечатал табличку «Мумий нет». Ну, мы же не можем сейчас мумии выставлять! Не дай бог, что-то случится – что тогда делать? Кто-то разворачивается и уходит, – не скрывает директор. – Некоторые говорят: «Ой, а что так мало?». А некоторые благодарят: «Прекрасная выставка по Змеиному – супер! Вы – вообще молодцы».

Сейчас музей готовит еще одну экспозицию – уменьшенную версию довоенной, по разным археологическим периодам.

– Я общаюсь с учителями истории, директорами школ – есть запрос на экскурсии детей, чтобы показывать им древнюю материальную культуру, – рассказывает Игорь Владимирович. – В то же время – есть запрет Министерства культуры на проведение постоянных экспозиций. Можно открывать только временные выставки.

При этом ЮНЕСКО говорит о том, что у нас оригинальные материалы в единственном экземпляре, и мы не имеем права их выставлять. То есть – мы сейчас идем на определенный риск. Поэтому какие-то уникальные вещи не выставляем – только массовые, уже отреставрированные.

У нас студенты Грековского училища проходили практику – лепили горшки по образу и подобию древних, по тем же технологиям. И это мы тоже будем выставлять.

А еще хотим сделать тактильную выставку для слабовидящих – они смогут потрогать экспонаты. Ведь настоящие артефакты в руки не дашь – любой осколок имеет научную ценность.

Если все получится – будет и аудиодорожка с рассказом об экспонатах. К сожалению, в связи с войной таких людей становится все больше. Музей же не приспособлен для лиц с инвалидностью. Но, надеюсь, эту проблему мы будем решать.

Археология Приморского бульвара

– На данный момент музей не проводит раскопок. Ведь, во-первых, идет война, во-вторых, я считаю, что деньги, которые я потрачу на раскопки, лучше перечислить ВСУ. Это моя позиция, – подчеркивает Игорь Пиструил.

В то же время раскопки, которые недавно проводились на Приморском бульваре по инициативе ректора Южноукраинского государственного педагогического университета имени Ушинского Андрея Красножона, без внимания сотрудников музея, конечно, не остались. Так появилась идея выставки, посвященной археологии Приморского бульвара.

– Мы думаем показать процесс раскопок в перспективе. Здесь проводили исследования одесские археологи Эммануил Диамант, Евгения Редина, Андрей Добролюбский, Андрей Красножон, – рассказывает Игорь Владимирович. – Хотя, возможно, как заключительный аккорд – представить только экспонаты недавних раскопок Красножона.

С этим проще, потому что у Красножона все материалы доступны. Часть вещей он сдал в краеведческий музей, монеты – к нам, керамика у него в университете на обработке. А находки из других, прежних раскопок – сегодня упакованы и спрятаны. Мы не всегда можем их быстро достать и показать.

Одесскому археологическому музею – 200 лет

21 августа Одесский археологический музей отметит свое 200-летие. Помпезных торжественных мероприятий по этому поводу не планируется – в связи с войной. Но подготовка к юбилею все же продолжается.

– В честь 200-летия музея наши друзья предложили сделать марку, посвященную музейным коллекциям. Проект профинансировали. Идея возникла после успешного выпуска предыдущей серии, посвященной острову Змеиный. На этот раз решили остановиться на теме экспонатов, которые лучше всего представляют коллекцию музея – от трипольской культуры до античных артефактов. Выпуск – около 20 блоков на марке. Первый тираж — исключительно подарочный набор для популяризации нашего музея. В будущем планируем напечатать еще несколько экземпляров, — делится планами Игорь Пиструил. — Кроме того, к концу августа планируется открытие выставки, посвященной истории музея.

А еще сейчас всех желающих приглашают на серию вечерних театрализованных экскурсий об истории Одесского городского музея древностей, Одесского общества истории древностей и развитии украинской археологии. Это — совместный проект музея с творческим объединением «Ночь в Университете». Так что — следите за анонсами.

