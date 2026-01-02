Ключевые моменты:

В Котловине на Одесщине работает музей, который знакомит с историей края — от древних времен до ХХ века.

Музей собрал около пяти тысяч экспонатов и создан благодаря энтузиазму Нины Дейнеки.

Экспозиция показывает быт гагаузов, старые орудия труда и семейные реликвии с личными историями.

Музей стал живым культурным пространством, где помнят прошлое и поддерживают нынешних защитников Украины.

Там, где гуляли южные слоны

Старые ступени ведут вниз, в подвальное помещение под зданием лицея. Желтые двери выдают скрип. На языке дверей — «приветствую».

На столике у порога — коробочка с бахилами: наденьте, чтобы не наследить в этой истории. И на коврах ручной работы, которыми застелены полы.

Появляется хозяйка «подземелья» Нина Дейнека. Она здесь не за деньги. У нее — четверть от минималки. У нее — миссия. Она ведет в прошлое всех любопытных.

— Что ж, начнем! Ой, а где моя указка? Ну, снова я ее посеяла. Вот так всегда — как чем-то увлекусь…

Итак, куда переносимся? А давайте сразу на миллион лет назад.

— Это коленная чашечка южного слона, — показывает Нина Дейнека на полусферу размером с гандбольный мяч. — А вот фрагменты его челюсти. Подтверждено научной экспертизой. Так, когда-то в этих краях гуляли южные слоны — представители рода мамонтов. Но вам, наверное, интереснее, как появилось наше гагаузское село?

Болбока — имя женское

Нина Ивановна словно нажимает какую-то кнопку — и мы в начале XIX века. Видим беженцев из Добруджи — семьи гагаузских и болгарских переселенцев, которые идут по холмам вдоль Дуная и наконец решаются переправиться на левый берег — в степи, залитые солнцем.

Как могут, они делают плоты. Но они непрочные, а река коварна. Во время переправы течение подхватывает и уносит молодого мужчину.

Ему пытаются помочь, но он исчезает в водовороте. «Танры, ярдым ет!» — кричит молодая женщина, но Небеса не слышат ее мольбы.

На противоположный берег несчастная выходит вдовой. Как теперь ей, с ребенком на руках, выжить в этих степях?

Она бредет и от слез ничего не видит. Не замечает, как отстает от группы. Ее возвращает к реальности плач ребенка. Она идет на этот плач и находит мертвую женщину, рядом с которой — младенец. На нем — связка бубликов и записка: это ребенок священника. Первая мысль — взять младенца на руки. Но женщина останавливается: как ей выжить в этой пустыне с двумя детьми? Ей бы спасти своего. Она берет свое дитя за руку и уходит. Но беззащитная кроха начинает кричать изо всех сил. Этот крик невыносим. Вдова возвращается. Как может, она присыпает землей мертвую незнакомку, берет ее ребенка и продолжает путь. С наступлением сумерек женщина укрывает детей своей одеждой и, прижав к себе, проваливается в сон.

На рассвете женщину будит теплый солнечный луч и райское пение птиц. Перед ней — тихая, неглубокая речушка с зелеными склонами. «Бол!» — восклицает она. Что по-гагаузски означает безграничность и свободу.

— Отсюда и пошло название нашего села — Болбока. Заметьте, имя женское. Потому что эта местность открылась женщине, берегине рода. Есть много других легенд о происхождении нашего села, но эта — моя любимая, — улыбается Нина Дейнека.

Как гагаузы поднимали степь

Как же выжили люди в этом первозданном степу?

На часах — конец XIX века. Вот они, орудия труда — все собраны здесь, сделаны человеческими руками, без единого гвоздя: каждый предмет выверен так, как умели лишь мастера того времени.

Нужно смолоть пшеницу, чтобы сварить детям кашу? Для этого используют каю (измельчитель зерна) — большой круглый камень с деревянной ручкой, который нужно непрерывно крутить.

У меня не хватает сил провернуть его даже один раз. Немало же было силы у предков!

На трех больших деревянных устройствах, похожих на санки, таблички «Дювен». Только вместо полозьев у них — оскал из острых кремневых камней. Нина Дейнека включает функцию «видео».

Перед нами — большой двор, на нем вкопан столб, а под ним — снопы пшеницы. Хозяин привязывает коня к столбу, запрягает в дювен, в который тут же запрыгивают двое его детей. Конь начинает ходить по кругу, дети пищат от удовольствия — любят они эту карусель. Отец не возражает: дети — тот груз, который нужен, чтобы дювен молотил зерно и заодно измельчал солому.

Нина Ивановна с гордостью демонстрирует изобретение хозяев того времени — механическую сеялку. Она похожа на барабан с отверстиями по кругу. Внутрь засыпают семена кукурузы, барабан надевают на ось плуга. Он едет — барабан крутится, зерно падает с нужным интервалом.

И таких устройств, которые помогали, немало.

Свекровь с инспекцией: что там сын берет?

Хозяйка зовет в дом. Здесь много старой утвари — глиняные кувшины, корзины из лозы, ткацкий станок в углу. Если хотите, можете попробовать — он рабочий.

На стенах и полах — шерстяные ковры. На кровати под шерстяным одеялом — целая стопка матрасов. Зачем столько?

— Есть у гагаузов такой обычай, — объясняет Нина Дейнека. — После сватовства будущая свекровь приходит в дом невестки. Не церемонясь, она поднимает покрывало на кровати и пересчитывает матрасы. Родители невесты показывают гостье шерстяные ковры на стены — их должно быть хотя бы два. Также должны быть приготовлены ковры на пол. Сваха придирчиво изучает приданое: без этого добра молодая не стоит ее любимого сына.

Впрочем, это уже история первой половины ХХ века. Через инспекцию свекрови проходили и некоторые современные котловинские женщины, когда выходили замуж.

О чем молчит старое зеркало?

На нас, пришельцев с айфонами, молча смотрит старое зеркало в красном углу комнаты.

Я не специалист по дереву, но чувствую: оно благородного происхождения. Мастер очень постарался украсить его резными элементами. Раньше сделать такой подарок — все равно что сегодня поставить под окном любимой «Тойоту» и вручить ей ключи от авто.

— Это грустная история, — говорит Нина Ивановна и нажимает кнопку «начало ХХ века».

Тогда в Придунавье жили немецкие колонисты, которые владели многими ремеслами. Они умело хозяйничали. Одна из гагаузских семей по фамилии Казаны решила обеспечить будущее сыну, дав ему немецкое образование. Как тогда говорили, «отдать в науки» к немцу. Это стоило больших денег. Семья продала подводу и коня. И вот в свои 12 лет маленький гагауз живет в немецкой семье и ходит в подмастерьях.

Но в сороковых годах начинается депортация немцев.

— Выбор: или ссылка в степи Казахстана, или на историческую родину. Понятно, немцы выбирают родину. И мальчик из семьи Казаны едет с немецкой семьей в Германию, — рассказывает хранительница истории. — Вернуться домой он сможет лишь после 1953 года, после развенчания культа Сталина. Мужчина взял с собой самое ценное — столярный инструмент и туалетный столик с зеркалами. Своего дома не было — жил у сестры, у брата. Зеркалу всегда отводилось почетное место. Но никому не позволялось к нему прикасаться. Мужчина до конца своих дней прожил один, не женился. Мы предполагаем, что это зеркало мастер делал в подарок любимой, но она не приняла его предложение — ни руку, ни сердце, ни зеркало.

Справка ОЖ

Котловина — село в южной части Одесской области, в Буджакской степи, недалеко от Дуная и границы с Румынией. Раньше было известно под названием Болбока. Основано в начале XIX века гагаузскими и болгарскими переселенцами из Добруджи. Котловина — один из центров гагаузской культуры в Украине: здесь сохраняют традиции, язык, народные ремесла и историческую память. В селе действует уникальный исторический музей, созданный на энтузиазме местных жителей, а также работает Котловинский лицей, где готовят юных экскурсоводов.

Шевроны с изображением волка

Долго можно путешествовать на машине времени. Жители Котловины собрали около пяти тысяч экспонатов.

Сегодня нас водила в прошлое руководитель музейного комплекса «Котловинский исторический музей широкого профиля» Котловинского лицея Нина Дейнека. Всю жизнь она работает с детьми, передавая им знания об истории и культуре гагаузского народа.

В Котловинском лицее — 24 юных экскурсовода, это ученики 4–11 классов, которых подготовила Нина Ивановна. Дети могут провести любую тематическую экскурсию — и на украинском, и на гагаузском языках.

В начале 2026-го Котловинскому музею, созданному на энтузиазме жителей села, исполнится двадцать лет.

Последнее, что показывает нам Нина Дейнека, — это уникальные шевроны украинских воинов гагаузского происхождения с символом волка и надписью «Гагауз».

Сегодня гагаузы, как и все другие народы нашей страны, защищают родную землю. Их предки заплатили высокую цену за право жить и работать здесь, и эту традицию стойкости достойно продолжают современные герои.

Этот музей — не просто собрание экспонатов, а живая память о силе, труде и духе народа, который бережет свою землю во все времена.

