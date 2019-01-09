﻿ Снег превратил Парк Победы в большой детский аттракцион - Одесская Жизнь

Пока продолжаются школьные каникулы, юные одесситы радуются выпавшему снегу и активно участвуют в одном из любимых зимних развлечений — катании на санках.

На холмах рядом с прудом Парка Победы наш корреспондент насчитал около пяти накатанных горок, с которых дети съезжали с недетской скоростью.

На санках, ледянках, коленях и просто кубарем скатывались с них дети, иногда даже и с родителями. Очевидные преграды в виде деревьев и кустов не смущали желающих насладиться зимними развлечениями.

Пруд же покрылся льдом. На ограждении со всех сторон появились таблички с предостережением о непрочном льде.

Но несмотря на это, на импровизированном катке уже появилось небольшое хоккейное поле, которое окружили любители экстрима – дети.

При всём этом, на пруду по-прежнему остаются те самые фантастические утки с голубями, о которых мы ранее уже писали.

Но на этот раз они только наблюдали за зимними развлечениями людей из своего уголка.