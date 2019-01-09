﻿ Снег превратил Парк Победы в большой детский аттракцион - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Снег превратил Парк Победы в большой детский аттракцион

Снег превратил Парк Победы в большой детский аттракцион

Пока продолжаются школьные каникулы, юные одесситы радуются выпавшему снегу и активно участвуют в одном из любимых зимних развлечений — катании на санках.

На холмах рядом с прудом Парка Победы наш корреспондент насчитал около пяти накатанных горок, с которых дети съезжали с недетской скоростью.

горки

На санках, ледянках, коленях и просто кубарем скатывались с них дети, иногда даже и с родителями. Очевидные преграды в виде деревьев и кустов не смущали желающих насладиться зимними развлечениями.

Пруд же покрылся льдом. На ограждении со всех сторон появились таблички с предостережением о непрочном льде.

паркпобедыНо несмотря на это, на импровизированном катке уже появилось небольшое хоккейное поле, которое окружили любители экстрима – дети.

парк победы

При всём этом, на пруду по-прежнему остаются те самые фантастические утки с голубями, о которых мы ранее уже писали.

парк победы

Но на этот раз они только наблюдали за зимними развлечениями людей из своего уголка.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить