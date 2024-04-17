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Почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи?

Почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи?

Одесситы в соцсетях сообщают о гибели обитателей прудов в парке Победы. Перед этим вода изменила цвет. Мы обратились в мэрию за объяснением, но там причины случившегося называют какие угодно, только не качество воды.

При этом ранее экологи предупреждали, что вода может быть опасной из-за цветения водорослей. Что же говорят в КП «Сервисный центр», которое отвечает за обслуживание прудов?

Необычный – коричневый цвет воды в прудах парка Победы с начала марта привлекает внимание одесситов. Пробы воды, которые периодически берутся в водоеме,  не дают оснований беспокоиться о благополучии обитателей прудов:  в них чуть-чуть повышены показатели только по кальцию и магнию.

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Однако, в последнее время в социальных сетях появились фотографии погибших черепах и рыб. Что могло послужить причиной их гибели?

В КП «Сервисный центр» подтвердили, что качество воды не могло привести к гибели животных. Выяснение обстоятельств происходящего показало, что из прудов пытаются вылавливать рыбу рыбаки, хоть это и запрещено. Будучи выявленными, нарушители спешно убегают, оставляя улов. Вернуть рыбу в водоем после этого уже нельзя – выловленная из воды, на берегу, она быстро погибает.

Что касается черепах, то некоторые из них погибают, наевшись пластика – чаще всего остатков пакетов, в которых посетители парка принесли бутерброды для себя или подкормку для птиц. В КП «Сервисный центр» еще раз напомнили, что подкармливать обитателей не стоит, и уж, конечно, полиэтиленовые пакеты не должны оказываться в прудах.

Возможно, улучшить ситуацию помогла бы полная очистка прудов со спуском воды. Но это очень дорогая процедура, и в нынешних условиях найти на нее средства не представляется возможным.

Другие причины гибели животных в парке

Случаи гибели черепах и рыб в прудах были и раньше. Так, весной 2018-го года одесситы наткнулись на кучу мусора с полуразложившимися останками животных. Тогда водные обитатели погибли при осушении нижнего пруда, а коммунальщики решили не заморачиваться с утилизацией трупиков. Впрочем, в КП «Сервисный центр» свою причастность к этому отрицал.

В прошлом году в прудах было обнаружено шесть погибших черепах. По мнению директора одесского зоопарка Игоря Белякова, случившее может быть результатом естественного отбора.

«Во время выхода из спячки часть животных действительно погибает, и тут нет ничего удивительного. Если же мы говорим о массовом море, то он может быть вызван либо перепадами температуры, либо сбросом в водоем каких-то агрессивных веществ. Говорить о первом явлении не приходится, в это время года никакие перепады навредить черепахам не могут, второе явление также маловероятно, так как количество погибших черепах незначительно», — отметил он.

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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