Одесские общественники «одели» старинные двери в шарфики и шапочки

Креативное «утепление» арт-объектов, скамеек и даже деревьев — это одна из новых фишек города. И хотя шапочки-шарфики и прочие вязаные красивости благодаря господам вандалам исчезают с такой же быстротой, как и появляются, добрые начинания продолжают свой путь.

Дошла очередь и до креативного утепления исторических дверей. Как сообщала «Одесская жизнь», в числе победивших проектов «Общественного бюджета» на 2019 год вошла и концепция реставрации старинных дверей и создание уникального исторического маршрута.

И вот часть таких старинных дверей теперь украшены вязаными шапочками и шарфиками. Такое начинание общественников ОО «Мой дом Одесса» — это дополнительное привлечение внимания одесситов к историческим дверям, которые давно пора реставрировать, чтобы сохранить для потомков. Кроме того, это по-одесски позитивно и завлекательно.

«Одесская жизнь» связалась с ОО «Мой дом Одесса». Одессит Максим Катаржук рассказал, что двери утеплены таким вот необычным образом по адресам: Гоголя, 14, Гоголя, 19, Преображенская, 11 и др.

Ну а одесситы, как уже повелось, «делают ставки» в соцсетях, сколько продержится новая дверная красота.

Фото с ФБ-страницы ОО «Мой дом Одесса»