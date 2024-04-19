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В Южном по программе «Энергодом» утеплили девятиэтажку: как удалось реализовать проект во время войны

В Южном по программе «Энергодом» утеплили девятиэтажку: как удалось реализовать проект во время войны

Несмотря на войну в Южном Одесской области реализован проект модернизации девятиэтажного дома, который был построен 27 лет назад. В результате участия совладельцев дома в Программе «Энергодом» удалось получить почти 40% экономии на отоплении.

Об этом сообщается на сайте Фонда Енергоэффективности.

Комплексно термомодернизировало свой дом и получило экономию 863 тыс грн в год (40%) ОСМД «Мирный 26». Это объединение создано в большом девятиэтажном доме, в котором проживает около 150 семей.

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Жильцы дома смогли объединиться и модернизировать свой дом по программе «Энергодом». В частности, совладельцы этого дома выбрали пакет Б «Комплексный» Программы и выполнили следующие работы:

  • установили узел коммерческого учета тепловой энергии;
  • установили индивидуальный тепловой пункт;
  • утеплили наружные стены;
  • сделали теплоизоляцию и устройство крыши;
  • установили автоматические регуляторы температуры воздуха на батареях в квартирах и подъездах;
  • сделали теплоизоляцию трубопроводов системы отопления и приборов системы отопления в местах общего пользования;
  • провели комплекс работ по теплоизоляции и устройству наружных стен ниже уровня грунта;
  • заменили окна и балконы в квартирах.

По словам председателя ОСМД «Мирный 26» Натальи Артюшкиной, работа над проектом началась еще 2019-м году, тогда у дома был самый высокий тариф на тепло по городу.

«Мы долго искали пути как сэкономить и наткнулись на замечательную Программу «Энергодом». Затем было очень много подготовительных работ, ведь на тот момент еще не были приняты изменения в Программу, которые значительно упростили участие всех ОСМД Украины. Далее нас ждало много вызовов, письма, с просьбой пошаговой верификации, и нас очень порадовало, что Фонд гибкий и идет навстречу ОСМД. Нам позволили реализовывать проект посекционно, ведь дом состоит из трех секций и имеет более 13,5 тыс кв. метров отапливаемой площади», — рассказывает Наталья Артюшкина.

Самым большим вызовом стала полномасштабная война, люди начали выезжать. Затем в этот дом было попадание и встал вопрос продолжать ли дальнейшие работы. И здесь, на удивление, все совладельцы сплотились и единогласно решили закончить комплексную термомодернизацию дома всем врагам назло.

«Благодаря поддержке Фонда, региональному советнику IFC и финансовой поддержке города, сейчас мы проживаем в современном и экономном доме, ведь платежка стала почти вдвое меньше», —  комментирует председатель ОСМД.

Стоимость проекта

Общая стоимость — 20,4 млн грн, из которых 14,3 млн грн — размер гранта, выплаченного Фондом энергоэффективности по Программе «Энергодом»;

Собственный вклад совладельцев в целом составил около 6,1 млн грн, из которых 10% — компенсация из городской программы;

Стоимость работ для одной квартиры площадью 60 кв/м2 составила более 25 тыс грн или 453 грн/м2.

Отметим, программа «Энергодом» финансируется за счет средств уставного капитала Фонда энергоэффективности, который формируется за счет Государственного бюджета Украины, а также взносов Европейского Союза и Правительства Германии, реализуется в сотрудничестве с IFC и GIZ.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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