Новости Одессы и Одесской области

Пропитанные историей города: в Одессе отреставрировали уникальную дверь XIX века (фоторепортаж)

Пропитанные историей города: в Одессе отреставрировали уникальную дверь XIX века (фоторепортаж)

Мастера из команды «1000 дверей Одессы» подарили вторую жизнь уникальным дверям в историческом доме в центре города.

Речь идет о доме Ставро, расположенном на проспекте Украинских Героев, 4.

Одесский дом Ставро

Кстати, «Одесская жизнь» в свое время рассказывала об интересностях этого старинного дома.

«Уникальные двери, пропитанные историей улиц Одессы, благодаря искусству реставрации обрели вторую жизнь. От потускневших под влиянием времени до блеска латуни и теплоты древесины – каждый восстановленный элемент проникнут уважением к прошлому и стремлением сохранить его для будущих поколений»,

– вот так поэтично рассказывают о воссозданных дверях сами мастера.

Отреставрировали старинные двери, ручка
Отреставрировали старинные двери в Одессе
Старинные двери одесского дома Ставро
Отреставрировали старинные двери, резьба
Отреставрировали старинные двери, верх

Реставраторы привлекают наше внимание к резьбе двери. Это три породы дерева: лиственница, ольха и дуб, создающие гармонию визуальной глубины… Низ двери теперь оберегают и украшают изящные латунные плинтусы.

И обратите внимание на эти дверные ручки! Они прошли путь от 3D-сканирования до воспроизведения:

«Они демонстрируют чудо современных технологий, олицетворяющих историческое наследие в латуни, которая проносит нас сквозь столетия»,

– рассказывают реставраторы.

А еще добавляют:

«Воспроизведенная кованая решетка – не просто украшение, она – диалог с эпохой, где каждый завиток, переплетение линий и клепки передают дух старинной Одессы, искусство и изящество, свойственные архитектуре того времени. Эта решетка несет на себе отпечаток традиций, искусно вписанных в современный городской пейзаж».

Отреставрировали старинные двери, фасад
Отреставрировали старинные двери, украшение
Отреставрировали старинные двери, низ
Отреставрировали старинные двери в одесском доме Ставро

Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, здание на проспекте Украинских Героев, 4 имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Начали его строить в марте 1892 для И. Ставро. Архитектор – Л. Вессели, стиль – эклектика, историзм…

Читайте также: Роскошь истории в каждой детали: в Одессе появились еще одни отреставрированные двери (фото).

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua