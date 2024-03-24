Пропитанные историей города: в Одессе отреставрировали уникальную дверь XIX века (фоторепортаж)

Речь идет о доме Ставро, расположенном на проспекте Украинских Героев, 4.

Кстати, «Одесская жизнь» в свое время рассказывала об интересностях этого старинного дома.

«Уникальные двери, пропитанные историей улиц Одессы, благодаря искусству реставрации обрели вторую жизнь. От потускневших под влиянием времени до блеска латуни и теплоты древесины – каждый восстановленный элемент проникнут уважением к прошлому и стремлением сохранить его для будущих поколений»,

– вот так поэтично рассказывают о воссозданных дверях сами мастера.

Реставраторы привлекают наше внимание к резьбе двери. Это три породы дерева: лиственница, ольха и дуб, создающие гармонию визуальной глубины… Низ двери теперь оберегают и украшают изящные латунные плинтусы.

И обратите внимание на эти дверные ручки! Они прошли путь от 3D-сканирования до воспроизведения:

«Они демонстрируют чудо современных технологий, олицетворяющих историческое наследие в латуни, которая проносит нас сквозь столетия»,

– рассказывают реставраторы.

А еще добавляют:

«Воспроизведенная кованая решетка – не просто украшение, она – диалог с эпохой, где каждый завиток, переплетение линий и клепки передают дух старинной Одессы, искусство и изящество, свойственные архитектуре того времени. Эта решетка несет на себе отпечаток традиций, искусно вписанных в современный городской пейзаж».

Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, здание на проспекте Украинских Героев, 4 имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Начали его строить в марте 1892 для И. Ставро. Архитектор – Л. Вессели, стиль – эклектика, историзм…

Читайте также: Роскошь истории в каждой детали: в Одессе появились еще одни отреставрированные двери (фото).

Фото автора