﻿ Катки на любой вкус: как одесситы проводили выходные в парке Горького - Одесская Жизнь

Прогуляться в выходной день многие предпочитают в центре города или у моря. Но в разных районах Одессы есть и свои места для «променада». На Черёмушках это, безусловно, парк имени Горького. Корреспондент «Одесской жизни» понаблюдал, как гуляют в воскресенье по парку взрослые и дети и чем могут здесь себя развлечь. Основным «центром притяжения» в зимний день оказались каток профессиональный и «катки» импровизированные.

Несмотря на хорошую солнечную погоду, людей в парке оказалось не так уж и много. Отдохнуть и прогуляться в основном приходят сюда с детьми. После снега и дождя лёгкий морозец оставил на дорожках парка твёрдый, как камень, лёд. Дети его раскатывают, где только могут, а постоянные тропинки стали скользкими от большого количества прошедших людей — ведь как раз напротив парка находится рынок «Черёмушки».

Так что взрослые, в основном, ходят медленно и осторожно. Там же, где ледовое покрытие уже начало таять, образовались грязные, замутненные песком, лужи. Поэтому парк стал одной большой, сплошной и грязной ледовой ареной.

Свой «Луна-парк» в парке Горького зимой не работает. Прокатиться можно только на машинках старого доброго автодрома — при таких условиях они пользуются большой популярностью.

Дети же, не привязанные к смартфонам и планшетам, развлечения в парке находят себе сами. Они тянут родителей на горки и на лёд: вблизи центральной аллеи парка находится небольшой холм, который заняли дети с санками. И тот факт, что снег на «аттракционе» почти сошёл, нисколько их не заботит.

Недалеко от ледового катка «Ice Age» образовались снежные холмики, значительно меньше по размеру, чем основная горка для катания. По рассказам посетителей, снег сюда скидывали, когда расчищали каток. Так что и эти горки с удовольствием заняли юные одесситы: играли в снежки и съезжали на спине.

В промежутках между этими образовавшимися горками находятся несколько маленьких «катков». Детвора пытается раскатать лёд, сделать каток гладким и побольше. За ними пристально наблюдают родители, но и взрослые, порой, не прочь вспомнить детство.

На специализированном катке в этот день посетителей достаточно много — большая очередь в кассу, много детей, взрослых и мультперсонажей — на льду.

Вокруг забора катка тоже всё покрыто льдом, причём очень скользким, в чём лично убедился наш корреспондент.

А о празднике в Старый Новый год напоминает всё ещё украшенная игрушками ёлка, разместившаяся рядом с памятником «буревестнику революции», которого не затронула волна декоммунизации.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, где в разных районах Одессы можно найти ледовые арены и сколько стоит покататься.

Фото автора.