﻿ Доходный дом Луцкого начали реставрировать в Одессе - Одесская Жизнь

Памятник архитектуры эпохи модерна, расположенный по адресу ул. Маразлиевская, 2, реставрируют за средства мецената и городского бюджета.
Крышу здания на ул. Маразлиевской, 2 уже отремонтировали за счет мецената Александра Варваренко. Как сообщает одесский активист Анатолий Кавун в Facebook, на очереди реставрация фасада. Большая часть подготовительных бумажных работ уже сделана.
СДЕЛАН ЕЩЕ ОДИН ШАГ к восстановлению одного из самых красивых зданий в Одессе!СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, но мне удалось…
Опубліковано Анатолієм Кавуном Четвер, 3 січня 2019 р.
Отметим, это здание в 1903 году построили архитекторы Моисей Линецкий и Самуил Гальперсон. Дом интересен еще и тем, что в 1910-1911-х годах в нем проживал писатель Александр Куприн.
Напомним, реставрацию дома Руссова обещали закончить на 5 месяцев раньше. А на месте дома Неофита возведут Кубический дом.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что реставрацию музея морфлота обещают начать в 2019 году.
Фото: со страницы Анатолия Кавуна в Facebook.
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