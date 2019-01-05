﻿ Доходный дом Луцкого начали реставрировать в Одессе - Одесская Жизнь

Памятник архитектуры эпохи модерна, расположенный по адресу ул. Маразлиевская, 2, реставрируют за средства мецената и городского бюджета.

Крышу здания на ул. Маразлиевской, 2 уже отремонтировали за счет мецената Александра Варваренко. Как сообщает одесский активист Анатолий Кавун в Facebook, на очереди реставрация фасада. Большая часть подготовительных бумажных работ уже сделана.

СДЕЛАН ЕЩЕ ОДИН ШАГ к восстановлению одного из самых красивых зданий в Одессе!СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, но мне удалось… Опубліковано Анатолієм Кавуном Четвер, 3 січня 2019 р.

Отметим, это здание в 1903 году построили архитекторы Моисей Линецкий и Самуил Гальперсон. Дом интересен еще и тем, что в 1910-1911-х годах в нем проживал писатель Александр Куприн.

Напомним, реставрацию дома Руссова обещали закончить на 5 месяцев раньше. А на месте дома Неофита возведут Кубический дом.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что реставрацию музея морфлота обещают начать в 2019 году.

Фото: со страницы Анатолия Кавуна в Facebook.