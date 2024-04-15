Новости Одессы и Одесской области

В Одессе продолжат ремонт Еврейской больницы

В Одессе продолжат ремонт Еврейской больницы

В Одессе продолжат реставрацию одного из корпусов Еврейской больницы. Мэрия объявила тендер на почти 32 млн гривен.

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на выбор подрядчика для проведения реставрации помещений отделения реабилитации в Городской клинической больнице №1.

Информация об этом появилась на площадке электронных закупок.

За реставрацию помещений здания буквы «С» с приспособлением для отделения реабилитации мэрия заплатит 31 миллион 934 тысячи гривен.

Аукцион запланирован на 29 апреля. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Этот тендер пройдет в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки по сравнению с открытыми торгами.

Период подачи предложений длится 7 дней, а период обжалования квалификации — всего 5 дней.

Здание Еврейской больницы — памятник градостроительства и архитектуры. Это одна из крупнейших больниц в Одессе. Ежегодно в стационаре проходят лечение 17-18 тысяч пациентов, а амбулаторно здесь получают помощь до 45 тысяч человек в год.

Напомним, капитальная реконструкция Городской клинической больницы №1 началась в 2017 году. План реконструкции был рассчитан на несколько лет. Ранее на территории больницы заменили все коммуникации и инженерные сети, также был завершен ремонт кровельного покрытия корпусов больницы. Все работы проводились на средства городского бюджета.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua