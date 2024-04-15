В Одессе продолжат ремонт Еврейской больницы

В Одессе продолжат реставрацию одного из корпусов Еврейской больницы. Мэрия объявила тендер на почти 32 млн гривен.
Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на выбор подрядчика для проведения реставрации помещений отделения реабилитации в Городской клинической больнице №1.
Информация об этом появилась на площадке электронных закупок.
За реставрацию помещений здания буквы «С» с приспособлением для отделения реабилитации мэрия заплатит 31 миллион 934 тысячи гривен.
Аукцион запланирован на 29 апреля. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Этот тендер пройдет в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки по сравнению с открытыми торгами.
Период подачи предложений длится 7 дней, а период обжалования квалификации — всего 5 дней.
Здание Еврейской больницы — памятник градостроительства и архитектуры. Это одна из крупнейших больниц в Одессе. Ежегодно в стационаре проходят лечение 17-18 тысяч пациентов, а амбулаторно здесь получают помощь до 45 тысяч человек в год.
Напомним, капитальная реконструкция Городской клинической больницы №1 началась в 2017 году. План реконструкции был рассчитан на несколько лет. Ранее на территории больницы заменили все коммуникации и инженерные сети, также был завершен ремонт кровельного покрытия корпусов больницы. Все работы проводились на средства городского бюджета.