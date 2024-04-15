В Одессе продолжат ремонт Еврейской больницы

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на выбор подрядчика для проведения реставрации помещений отделения реабилитации в Городской клинической больнице №1.

Информация об этом появилась на площадке электронных закупок.

За реставрацию помещений здания буквы «С» с приспособлением для отделения реабилитации мэрия заплатит 31 миллион 934 тысячи гривен.

Аукцион запланирован на 29 апреля. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Этот тендер пройдет в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки по сравнению с открытыми торгами.

Период подачи предложений длится 7 дней, а период обжалования квалификации — всего 5 дней.

Здание Еврейской больницы — памятник градостроительства и архитектуры. Это одна из крупнейших больниц в Одессе. Ежегодно в стационаре проходят лечение 17-18 тысяч пациентов, а амбулаторно здесь получают помощь до 45 тысяч человек в год.

Напомним, капитальная реконструкция Городской клинической больницы №1 началась в 2017 году. План реконструкции был рассчитан на несколько лет. Ранее на территории больницы заменили все коммуникации и инженерные сети, также был завершен ремонт кровельного покрытия корпусов больницы. Все работы проводились на средства городского бюджета.