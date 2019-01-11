﻿ Что надо сделать для возвращения Донбасса? (мнение) - Одесская Жизнь

Для воцарения мира в Украине и реинтеграции Донецка и Луганска в состав страны украинская власть должна прекратить военную риторику и начать переговоры.

Об этом в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» заявил народный депутат Украины («Оппозиционная платформа — За життя») Вадим Рабинович.

По его словам, для достижения мира в стране есть несколько эффективных шагов. Это, перечислил Рабинович: снижение напряженности, прекращение воинственной риторики и взаимные уступки.

«Если мы хотим добиться мира, а мир – это когда две стороны сели и договорились. Путь миру лежит через снижение напряженности. Путь к миру лежит также через малейшее осознание позиции другого. Путь к миру начинается тогда, когда прекращается воинственная риторика. И наконец, пут к миру идет тогда, когда ты предлагаешь какие-то инструменты, и каждая сторона делает один шаг назад», — сказал лидер «За життя».

Рабинович отметил, что в нынешнее врем время военный путь разрешения конфликта неэффективен, и таким путем нельзя вернуть Донецк и Луганск.

«Чего мы хотим? Чтобы Донецк и Луганск были в составе Украины? Или мы хотим оторвать этот кусок от страны? Если мы хотим оставить за собой Украину, оставить себе Донецк и Луганск, мы должны договариваться с теми, кто там находится, или уничтожать их. Но на это, мне кажется, в 21-м веке никто уже не пойдет», — акцентировал парламентарий.

Как отметил Рабинович, у Украины сейчас нет возможности разрешить ситуацию на востоке страны ни военным путем, ни путем принятия различного рода законопроектов. Единственное, по его мнению, что способно остановить реинтегрировать Донбасс – это переговоры .

«Если у нас нет возможности военным путем вернуть эти земли, в чем мы уже убедились, мы должны договариваться. Нужно вести диалог. Законопроектами выиграть не получается. Что мы выиграли от «знаменитой» блокады оккупированных территорий? Ничего, наоборот – проиграли миллиарды долларов», — резюмировал Вадим Рабинович.