Повалий и бывший одессит Джиган похвастались тем, что голосовали за путина

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко, в своем Instagram официально подтвердил, что получил российское гражданство. Музыкант выложил фото своего голосования на «выборах» президента.

Джиган отдал свой голос за кровавого диктатора путина в то время, когда российские войска ежедневно обстреливают его родную Одессу и гибнут его соотечественники. Правда, «патриот» Джиган голосовал не в россии, а в Главном консульстве рф в Дубае.

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Отметим, с начала полномасштабной войны рэпер ни разу не высказался о войне и своем отношении к ней. Однако в 2022-ом году отпраздновал свое 37-летие с тортом в виде ракеты.

Еще одна артистка-предательница Таисия Повалий выложила в Instagram фото с избирательного участка в Москве, в руках поклонница путина держит российский паспорт.

«Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа», — прокомментировала поклонница путина.

Несмотря на то, что она получила российское гражданство, Повалий считает себя «советско-российской украинкой». Об этом она недавно заявила в интервью одному из росизданий, после чего получила лавину критики от украинцев.

Итог путинских выборов

Хотя президентские выборы в россии были скучны и прогнозируемы, все три дня голосования — с 15 по 17 марта — россияне проявляли демонстративный энтузиазм голосуя за убийцу, развязавшего войну против Украины и виновного в смерти десятков тысяч украинцев.

В этих выборах впервые задействовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это позволило увеличить явку: если в 2018 году ЦИК сообщал о 67,54% пришедших на выборы избирателях, то в 2024 году о 74,22%.

По итогам экзит-пола, путин набрал 87% голосов.

В ходе голосования в нескольких российских городах избирательные урны поджигали, заливали чернилами, йодом и зеленкой. Не обошлось и без жертв — на третий день голосования на избирательный участок в Перми 64-летняя женщина пронесла петарду, которая взорвалась у нее в руке. Из здания эвакуировали 50 человек.

Многие из тех, кто препятствовал выборам, снимали свои действия на телефон и не пытались скрыться. Позже они объясняли полицейским, что действовали по указанию собеседников по телефону. МВД рф возбудило 61 уголовное дело, 23 из которых из-за заведомо ложных сообщений о совершении терактов. Еще 33 уголовных дела возбудили в связи с проносом на участки для голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей.