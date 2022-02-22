Голосование по интернету: кому это надо и будут ли онлайн-выборы в Украине?

Недавно Владимир Зеленский заявил о планах запуска системы электронного голосования. Как утверждаютв министерстве цифровой трансформации, голосовать через интернет мы сможем уже в 2024 году, как раз к президентским выборам.

Что говорят эксперты о возможностях такого онлайн-голосования в нашей стране?

Отдать голос не выходя из дома

Электронное голосование — этосистема, при которой само голосование, учет и подсчет голосов на выборах иреферендумах предполагает использование информационных технологий. У такой формы голосования естьнемало достоинств. В первую очередь — удобство. Не надо ходить на участок, толкаться в очереди.

Легче станет и членам избирательных комиссий: онлайн-голосование поможет устранить «человеческийфактор» при подсчете голосов и установлении результатов выборов.

В числе минусов эксперты отмечают:

техническую сложность и непонимание большинством избирателей работы систем электронногоголосования;

недоверие к новым технологиям;

практическую невозможность наблюдения за выборами;

зависимость электронных технологий от внешних условий.

Что будет, к примеру, если внезапно произойдет авария на линии электропередачи? А как будет такое голосование проходить в глубинке, в селах, где нет нормального доступа к интернету?

Махинации возможны?

Главным же риском аналитики считают допустимость вмешательства в систему электронного голосования издругих стран и невозможность исключить подкуп избирателей. Именно по этой причине правительствоФранции, к примеру, во время парламентских выборов отказалось от электронной системы голосования назаграничных избирательных участках. А власти Нидерландов отменили электронный подсчет голосов впользу подсчета вручную.

По данным Комитета избирателей Украины, махинации с бюллетенями в день голосования встречаются нетак уж часто. Действующая система хотя и имеет определенные недостатки, однако в целом обеспечиваетизбирателям возможность свободного и тайного волеизъявления. Однако в случае введенияонлайн-голосования появится значительный риск, что фальсификации в день голосования могутсущественно повлиять на его результаты.

Вероника Полищук

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