Новости Одессы и Одесской области

Голосование по интернету: кому это надо и будут ли онлайн-выборы в Украине?

Голосование по интернету: кому это надо и будут ли онлайн-выборы в Украине?

Недавно Владимир Зеленский заявил о планах запуска системы электронного голосования. Как утверждаютв министерстве цифровой трансформации, голосовать через интернет мы сможем уже в 2024 году, как раз к президентским выборам.

Рецепты

Что говорят эксперты о возможностях такого онлайн-голосования в нашей стране?

Отдать голос не выходя из дома

Электронное голосование — этосистема, при которой само голосование, учет и подсчет голосов на выборах иреферендумах предполагает использование информационных технологий. У такой формы голосования естьнемало достоинств. В первую очередь — удобство. Не надо ходить на участок, толкаться в очереди.

Легче станет и членам избирательных комиссий: онлайн-голосование поможет устранить «человеческийфактор» при подсчете голосов и установлении результатов выборов.

В числе минусов эксперты отмечают:

  • техническую сложность и непонимание большинством избирателей работы систем электронногоголосования;
  • недоверие к новым технологиям;
  • практическую невозможность наблюдения за выборами;
  • зависимость электронных технологий от внешних условий.

Что будет, к примеру, если внезапно произойдет авария на линии электропередачи? А как будет такое голосование проходить в глубинке, в селах, где нет нормального доступа к интернету?

интернет-голосование украина

Махинации возможны?

Главным же риском аналитики считают допустимость вмешательства в систему электронного голосования издругих стран и невозможность исключить подкуп избирателей. Именно по этой причине правительствоФранции, к примеру, во время парламентских выборов отказалось от электронной системы голосования назаграничных избирательных участках. А власти Нидерландов отменили электронный подсчет голосов впользу подсчета вручную.
По данным Комитета избирателей Украины, махинации с бюллетенями в день голосования встречаются нетак уж часто. Действующая система хотя и имеет определенные недостатки, однако в целом обеспечиваетизбирателям возможность свободного и тайного волеизъявления. Однако в случае введенияонлайн-голосования появится значительный риск, что фальсификации в день голосования могутсущественно повлиять на его результаты.

Вероника Полищук

Грозит ли Украине военное вторжение: к чему на самом деле нужно быть готовым?

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить