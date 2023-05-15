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Парламентские выборы в Украине: состоятся ли в 2023 году?

Парламентские выборы в Украине: состоятся ли в 2023 году?

В случае если военное положение в Украине будет продлено на осень 2023 года, ранее запланированные на это время парламентские выборы будут отменены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post.

«Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по Конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы», – напомнил глава государства.

Таким образом, отталкиваясь от заявления Зеленского, можно предположить, что, если через год военное положение в стране все еще будет действовать, то и президентских выборов в Украине не будет.

Напомним, в соответствии с Конституцией и Законом Украины «О выборах Президента Украины» очередные президентские выборы должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года.

Парламентские выборы в Украине должны были состояться 29 октября 2023 года.

Как сообщалось, 2 мая военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца – до 18 августа 2023 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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