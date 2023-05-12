Пеликан: каким был самый скандальный городской голова в истории Одессы

Борис Пеликан выиграл выборы мера Одессы, которые прошли 12 мая 1913 года. Это был первый и единственный мэро-монархист, а также участник первого в истории Одессы скандала вокруг выборов городского головы.

Оппонентом Пеликана был Николай Моисеев, который занимал кресло мэра до 1913 года. При нем Одесса вышла из финансового и торгового кризиса, по городу пустили электрический трамвай, однако выиграть выборы Моисеев не смог. Злые языки утверждали, что Пеликан пришел к власти в результате фальсификации результатов голосования.

По специальности Пеликан был адвокатом, которому удалось подняться на руководящие посты. Несмотря на завидную активность, Пеликана из-за склочного характера в Одессе не любили. Зато газетчики его просто обожали: на страницах СМИ регулярно появлялись памфлеты и карикатуры, посвященные скандальному общественнику. По количеству подобных публикаций Пеликан занимает первое место среди мэров Одессы.

По воспоминаниям современников, во время выборов 1913 года нарушений было невероятно много. О сторонниках Пеликана рассказывали ужасные вещи: якобы они силой изъяли часть бюллетеней у оппонентов и гримировались, чтобы проголосовать несколько раз.

После выборов Пеликан уволил всех оппонентов, а его правление постоянно сопровождалось громкими скандалами. Одессе он не принес никакой пользы, зато организовывал лотереи, на которых зарабатывал огромные деньги.

В 1917 году комиссия Временного правительства возбудила против него уголовное дело по факту подтасовки результатов голосования, и бывший мэр отправился в тюрьму. Однако большевики почему-то выпустили скандалиста на волю. Пеликан бежал в Сербию, где и умер в марте 1931 года.

Источники: grad.ua, Википедия

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