﻿ Почему убийство Павла Адамовича потрясло Польшу и всю Европу - Одесская Жизнь

Во время благотворительного концерта в польском городе Гданьск неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Павла Адамовича. Это произошло 13 января. На следующий день в больнице Павел Адамович умер.

Нападавший объяснил свой поступок действиями предыдущего правительства, во время работы которого его якобы незаконно посадили в тюрьму. В 2014 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы за ограбление банков.

Тысячи поляков вышли на улицы, чтобы почтить память Адамовича. Три дня объявлены в Польше днями траура. Убийство всколыхнуло всю Европу.

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«С президентом Гданьска (именно так в Польше звучит должность мэров крупных городов) Павлом Адамовичем мы встретились в 18.00. В Культурном центре города (один из многочисленных дворцов Гданьска) только что награждали заслуженных граждан: ученых, деятелей культуры и искусства, образования. После окончания мероприятия пресс-секретарь мэра нас двоих журналистов из Украины, пригласила в соседнее помещение поменьше, где мы час общались с Павлом Адамовичем на темы местного самоуправления. Встреча предполагала формат «без галстуков», что и продемонстрировал президент Гданьска на ходу снимая галстук во время нашего знакомства. Чем, конечно, нас несколько озадачил. Еще больше президент города нас удивил когда заказал себе бокал пива после нашего скромного заказа воды и сока. Кроме того, Павел Адамович за пиво рассчитался личной банковской карточкой и на этом сделал акцент:— Это не деньги города, это мои личные.

Деятельность мэра Гданьска и депутатов (их всего 34 человека) де-факто прозрачна и публична. Для того, чтобы посмотреть, чем занимается мэр, нужно зайти на сайт муниципалитета, где есть расписание его личных встреч на день. Мы в этом убедились. График рабочего дня президента на сегодня заканчивался строкой: «18.00 — встреча с украинскими журналистами». И это не показуха. Это требование избирателeй — жителей Гданьска. Они хотят знать, чем занимается главный городской чиновник.

Отметим, что вход в мэрию свободен. На первом этаже — центр административных услуг. Во все кабинеты вы можете зайти не записываясь заранее «на прием к большому начальнику».

Показателен пример с парковкой во дворе мэрии. Раньше там парковались только автомобили сотрудников и служебные автомобили. Сейчас любой житель города, который приехал в мэрию, может на это время оставить свое авто на бывшей чиновничьей парковке бесплатно.

Павел Адамович уже 17 лет руководит Гданьском. Это его уже пятый срок.

— Поменялось что-то за это время во взаимоотношениях «горожане — власть»? — спрашивали мы. — Ведь вам есть с чем сравнивать.

— Конечно, и очень сильно. Власть десакрализовалась. Реформа самоуправления разбудила общественную энергию. Жители сейчас решают что делать, когда делать, кто должен делать. А мы — только нанятые чиновники. Технологии, интернет сильно изменили общественные отношения. Меня могут найти через соцсети в любое время, даже ночью. И так бывает».

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Это часть материала, который вышел в «Одесской жизни» в 2015 году. И с мэром Гданьска Павлом Адамовичем мы беседовали об открытости власти. О доступности всех институтов власти, в том числе, и мэра. И это — одно из главных достижений европейской Польши, европейской демократии, которое теперь поставлено под сомнение. Оно не защищено от руки с ножом случайного убийцы.

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Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В 2018-м, осенью, он снова победил на выборах. На этот раз — кандидата ныне правящей партии. И ему было всего 53 года.

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Убийцу арестовали. Но речь не идет о расправе с политическим оппонентом. О чем тогда? Возможно, о расколе в обществе, ненависти, которая подогревается политиками. Когда оппонент превращается во врага. И так неожиданно это может «выстрелить». Не зря стихийные марши, прошедшие после убийства Адамовича в польских городах, назвали маршами против ненависти и насилия. А теперь давайте посмотрим на Украину. У нас не так?

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Коллектив «Одесской жизни» выражает соболезнование семье, близким и друзьям Павла Адамовича.

Мы солидарны с жителями Гданьска, города-партнера Одессы, польским гражданам, которые вышли на молчаливые митинги под лозунгом «Стоп ненависть».

Фото: «Одесской жизни» и Rzeczospoliрta.