В Одессе пытались сжечь магазин с человеком: что грозит поджигателям

Происшествие произошло в марте этого года. О поджоге магазина в полицию сообщили одесситы, оказавшиеся рядом с местом преступления, сообщили в полиции Одесской области.

В момент поджога в помещении находился арендодатель. Он и неравнодушные граждане сразу начали тушить пожар, на помощь им прибыли пожарные. К счастью, никто не пострадал. Огонь успел повредить только внешние роллеты магазина.

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Одного злоумышленника полицейские задержали в тот же вечер, а его сообщника, которому удалось скрыться, разыскали в течение суток. Это жители Одессы 39-ти и 26-ти лет.

«При осмотре места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку со следами продукта горения и зажигалку, а у фигурантов – одежду, в которой они были на месте преступления, и мобильные телефоны с переписками о намерении поджечь магазин», — рассказали в полиции.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время мужчины находятся под стражей. Мотивы преступления правоохранители будут устанавливать в ходе досудебного расследования.