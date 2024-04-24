В Одессе задержали мошенников, которые «развели» граждан Чехии на миллионы

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и полиции Одесской области.

Сообщается, что организовал схему обмана сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации граждан Чехии.

По данным следствия, масштабный коллцентр действовал с сентября 2022 года. Участники преступной организации арендовали офисные помещения и действовали как фальшивый банковский оператор. Они звонили по телефону гражданам Чехии и, вводя их в заблуждение, представлялись технической поддержкой Чешского народного банка.

В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета.

После этого убеждали доверчивых иностранцев в необходимости защитить якобы скомпрометированную учетную запись и для сохранения денежных средств перевести их на других банковский счет. Эти счета были заранее подготовлены.

В настоящее время установлено, что потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму более 5,5 млн грн.

В ходе проведенных обысков в Одессе и на территории Чехии по месту нахождения коллцентра, проживание подозреваемых, в их автомобилях, а также по адресам других лиц изъято 44 ноутбука, 59 телефонов, почти полмиллиона гривен, 80 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, 7 автомобилей.

В Одессе задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором, среди них шесть иностранцев.

Трем украинским фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках расследования украинскими и чешскими правоохранителями уже сообщено о подозрении 20 лицам, 17 из них – иностранцы.