Резонансное убийство полицейского под Винницей: подозревают военных из одесской части

Полицейских расстреляли люди в камуфляже

По информации правоохранителей, этой ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Suzuki Grand Vitara. В авто находились двое мужчин в камуфляже, которые вместо того, чтобы выполнить законные требования стражей порядка, открыли по ним огонь. В результате один полицейский был убит, а его напарник – ранен. Его госпитализировали с огнестрельным ранением и закрытой черепно-мозговой травмой.

В полиции также назвали имя погибшего – это рядовой полиции, инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий. Ему было всего 20 лет, он был единственным сыном у своих родителей. С 2021 года Максим учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко немедленно отреагировал на этот инцидент, заявив, что «нет оправдания этому преступлению» и подчеркнул необходимость найти и задержать стрелков.

Личности стрелявших установлены

Нападавшие скрылись на своем автомобиле. Их личности быстро установили: перед преступлением пара предполагаемых преступников покупала топливо на автозаправке – их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения. К тому же, водитель использовал карту программы лояльности сети АЗС, в которой было указано его имя.

Для поимки преступников на территории Винницкой и Одесской областей была введена специальная полицейская операция – план «Перехват».

«Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции», – сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Одесской области.

Позже в сети появилась информация, что подозреваемые в дерзком убийстве задержаны. А издание «Думская» пишет, что они якобы сами сдались правоохранителям.

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Подозреваемые, вероятно, отец и сын, Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 годов рождения. Предварительно оба они военные.

У полиции есть фотографии, имена и фамилии подозреваемых. Украинские медиа публикуют ориентировку, предположительно полицейскую, в которой среди личных данных предполагаемых преступников указано, что один из них является военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Сообщается, что Виталий Василаке – офицер воинской части А0416, дислоцирующейся в Одесской области, его отец Валерий Василаке – тоже военнослужащий. Оба – уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.

Впрочем, в самой бригаде какую-либо связь с убийцей и его подельником полностью отвергли. Пояснение от Сил обороны Юга Украины не было таким категоричным – там написали, что уже как год указанные лица не имеют к бригаде никакого отношения.

Также в сети обнародовано видео с бодикамеры погибшего полицейского.

На видео представлено, что правоохранители достаточно вежливо общались с остановленными, звучали даже шутки и смех. При этом они попросили предъявить документы и показать, что в багажнике. Там оказались какие-то закрытые ящики. Полицейские хотели их открыть, и в этот момент человек с Suzuki после некоторого колебания неожиданно начинает стрелять.

При этом официальная информация о задержании пока не поступала.