﻿ Мемориал, парк или зловещий пустырь: во что превратилось бывшее еврейское кладбище? - Одесская Жизнь

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в месте, именуемом ныне Артиллерийский парк, и ставшем очередным городским «ужастиком».
Становятся ли кладбища «бывшими», если там не осталось надгробий, но по-прежнему покоятся в земле человеческие останки? Вопрос риторический. К примеру, парк «Преображенский», он же бывший парк Ильича, а перед этим Первое христианское кладбище — яркий тому пример. Но еще хуже ситуация сложилась со Вторым еврейским кладбищем.
Времена как-то по-особому у нас складываются: сначала кладбище уничтожается, храм на нем взрывается, разбивается парк, а потом, когда происходят эпохальные перемены, мы словно за голову хватаемся, и начинаем «голосить» по поводу воздаяния исторических долгов и недопустимости плясок на костях.
Тут в самый раз спросить: а что же изменяется? А ничего не меняется, ну разве что все становится «бывшим» и приходит в упадок, если не сказать больше…
И нарекли кладбище парком
В октябре 1973 года газета «Вечерняя Одесса» официально сообщила, что в 1974 году начинаются работы по ликвидации Второго еврейского кладбища, расположенного по сегодняшней Люстдорфской дороге (первое находилось в районе Хаджибеевского лимана и давным-давно уничтожено). Так — констатация факта. Надгробия снесли, человеческие останки остались лежать в земле.
С тех пор началась вандало-мистическая вторая жизнь старого кладбища. В начале 2000-х здесь возник немалый скандал с тайными раскопками черных археологов-«копателей» на этой территории. Копали, кстати, много и часто: какая-нибудь сохранившаяся на человеческих останках серебряная пуговица — уже немалая ценность.
Примерно в это же время капитальный ремонт старой шикарной квартиры на Ланжероновской обернулся очередной если не сенсацией, то топ-новостью точно. Сняли рабочие старые подоконники с огромных окон — а они оказались мраморным достоянием. «Достояние», правда, привело в шок: оно оказалось надгробиями с отлично читающимися на иврите данными о захороненном человеке — очередной «привет» со Второго еврейского кладбища.
Впрочем, и подобные факты уже перестали вызывать шок: надгробия со Второго еврейского кладбища стали находить чуть ли не везде. Вспомним, хотя бы, целую серию «приятных» находок при реставрации Воронцовского комплекса.
Не принято у нас оставлять бывшие кладбища без «обновлений». Стало Еврейское кладбище именоваться Артиллерийским парком. Вот спроси у обычного одессита, где в Одессе находится Артиллерийский парк? Вряд ли ответит. Потому что и было, и есть на сегодняшний день одно лишь название. Позже заговорили о создании здесь мемориала. Снова-таки, тема отдачи исторического долга. Хорошая тема, которая, впрочем, так и осталась благородной теорией, вызывающей порой даже слезу умиления.
А от прошлого — только человеческие останки
Что осталось от Второго еврейского кладбища на сегодняшний день? Когда-то кладбище было окружено стеной, в которой по проекту архитектора А. Б. Минкуса были сделаны две пары ворот, а сама стена была подобием Стены Плача в Иерусалиме. Когда кладбище сносили, стену уничтожили, вместе с воротами. Сейчас от них остались только левые ворота. Впрочем, «остались» — не совсем верно. Как рассказывают краеведы, это «новодел». Все дело в том, что у левых ворот были расстреляны члены «Иностранной коллегии», и власти Одессы того времени быстренько сообразили, что поторопились, и ворота восстановили.
Те, кто бывает на этом месте, знакомится с ним, изучает, порой утверждают, что в сегодняшнем Артиллерийском парке сохранился от кладбища камень с надписью на иврите. Этот довольно экзотический валун и в самом деле имеется, только надпись на иврите означает, как я недавно выяснила, — «Шалом!», следовательно, он не мог располагаться на территории, где хоронили людей.
«Что вы здесь забыли?»
Что сегодня? Парк? Тот самый, Артиллерийский? Мемориал? Никоим образом! Здесь никогда не было никакого парка, только одно название! И очень честным представился мне тот факт, что на официальном сайте города в разделе «Парки Одессы» Артиллерийский парк даже не упоминается.
Сегодня это опаснейшая территория со старыми деревьями, невероятным количеством (горы!) самого разного мусора, «кладбище» для домашних животных, да и просто страшное место, где можно наткнуться на торчащие металлические штыри и прочие жуткие или просто неприятные неожиданности.
Впрочем, имеется здесь и своя особая «жизнь». Стоит обойти захоронения животных, среди которых попадаются даже «особенные» — со специально изготовленными табличками, на которых значатся клички домашних любимцев, а то и импровизированные кресты, — и вы наткнетесь на… местные поселения.
Я наткнулась. Поначалу донесся запах дыма, потом меня окутали его клубы, а далее мне навстречу с диким лаем бежал огромный черный пес. Ну прямо собака Баскервилей какая-то. Вот уж, в самом деле, «если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше»… от еще одного одесского места отдыха — Артиллерийского парка! Собаку, к счастью, окликнули, и сквозь все тот же дым, мне и встретилось поселение номер раз. Я вот думаю, какое же все-таки счастье, что пес казался послушным.
Дым, оказывается, шел от костра, на котором готовилась еда. Потом я увидела шалаш, на ветках висели какие-то одеяла, матрасы, одежда.
Далее милейший поселенец, назвавшийся Олегом, предупредил меня: «здесь лучше не ходить, что вы здесь забыли?». Меня же заинтересовал в тот момент только один вопрос: «Вы что, живете здесь?!».
Олег поведал мне, что да, живет, причем уже целый год, и не один, а с женой Светой, «которая стесняется и залезла в шалаш». Света и в самом деле выглядывала из шалаша, но тут же пряталась. Далее «поселенец» рассказал, что перебивается случайными заработками, жить здесь и ему, и жене очень нравится, потому что «свежий воздух», при этом у него имеется постоянное жилье где-то в Одесской области. Он еще много чего рассказал о своей расчудесной жизни, даже упомянул о еще каком-то личном доме, только уже в Черкасской области.
Вот такая романтика!
Вскоре на этой огромной «дикой» территории мне встретилось еще одно «поселение»: шалаш побольше, вещей на ветках — тоже. Еще одно романтические место на территории кладбища. Или все же парка? Или мемориала?
Проходите мимо!
Назвать эту огромную территорию можно как угодно, конечно. Но, по сути, это пустынное место, утопающее в мусорных кучах, небезопасных ветках, тех же штырях. Вполне может быть, что здесь появятся и новые «поселения» с грозными псами, а, следовательно, новые кучи мусора.
Я не знаю, как это через место ходят люди. А ведь ходят, хотя имеющиеся в парке «дорожки» — тоже одно название. Здесь (с улицы Краснова) сокращают себе дорогу те, кто направляется на Второе христианское кладбище, кто спешит на трамвайные и маршруточные остановки на Люстдорфской дороге. Проходящие передвигаются быстро, оглядываясь: видимо, они хорошо в курсе, какие тут водятся псы, и как пугающе-тихая территория кладбища может вдруг обернуться «кошмариком» или неожиданной встречей.
Тем же, кто решится пройтись здесь «просто так», настоятельно советую этого не делать. Артиллерийский парк — это всего лишь название… Не парк это вовсе, не мемориал, а всего лишь еще один ужастик Одессы.
Не задерживайтесь, проходите мимо.
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Я так понял, собираются его застраивать) Десятки лет ничего про это место и тут за 2 недели я вижу уже 4 статьи в разных издания про то, какое это ужасное место)))))
Танцы на костях,но по поводу собак пару лет назад чуть не разорвала там стая ,еле убежал хорошо что профессионально занимался футболом.И все огромные,реально могли разорвать.