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На одесском кладбише есть аллея, где похоронены воины-освободители (видео)

В центральной части 2-го Христианского кладбища в Одессе расположена аллея с захоронениями воинов, погибших при освобождении Одессы от нацистов в 1944 году.

И 10 апреля, в 80-ю годовщину освобождения нашего города, некоторые одесситы приносили цветы не только к памятнику Неизвестному матросу, но и именно сюда.

Один из таких одесситов – Павел Федчак, говорится в видеосюжете «Одесской жизни».

Мужчина уверен: это еще одна достопримечательность, о которой не нужно забывать.

– Эта выделенная аллея ведет с улицы Бреуса, она же Парашутная, и до улицы Январского восстания, она же Косвенная. Прерывается некоторыми захоронениями, по сути наверное по всей длине кладбища, – говорит одессит.

По его словам, здесь захоронены в основном рядовые солдаты, а офицеры похоронены отдельно, и «им достаются более увесистые памятники».

Ранее здесь стояли типичные для Одессы памятники из известняка, но со временем они пригли в негодность, и после реконструкции на аллее установили мраморные надгробия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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