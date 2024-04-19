Как украинские военные сбивали российский бомбардировщик Ту-22М3 и почему его называют «людоедом» (видео)

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты, — сообщил командующий.

Как сообщалось ранее в результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

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Телеграм-канал «Одесской жизни» показал, как украинские военные сбивали вражеский «стратег».

Отмечается, что Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Николай Олещук поблагодарил всех, кто сегодня обеспечил этот результат и отметил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

Что известно о самолете

Ту-22М3 — это дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, который используется Военно-воздушными силами россии. Самолет разработан в 1970-х годах и является модернизацией предыдущей модели Ту-221.

Ту-22М3 может нести ракеты Х-22/Х-32, которые были использованы против Украины во время войны. Эти самолеты также могут сбрасывать мощные авиабомбы и быть носителями аэробаллистических ракет «Кинжал». Самолет имеет плохую репутацию из-за высокой аварийности и получил прозвище «Людоед» среди пилотов.

Сейчас Ту-22М3 активно используется россией для террористических атак по восточным и южным регионам Украины. Этот самолет стал символом военных преступлений против Украины и вызвал многочисленные трагедии.