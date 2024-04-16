Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют для посещения Потемкинскую лестницу и два парка (видео, фото)

В Одессе откроют для посещения Потемкинскую лестницу и два парка (видео, фото)

С 20 апреля 2024 года в Одессе откроют для посещения Стамбульский и Греческий парки, а также Потемкинскую лестницу, сообщает пресс-служба городского совета.

В мэрии также рассказали, что коммунальщики уже провели здесь санитарную уборку территорий, подрезку деревьев, высадку цветов и зеленых насаждений. В в парках под Приморским бульваром отремонтировали парковую мебель, проверили систему наружного освещения, работу фонтанов, а также подготовили детские площадки.

Одесса, Стамбульский парк2

Одесса, Стамбульский парк3

Детская площадка в Одессе

«В прошлом году был открыт для посещения Приморский бульвар – самое любимое место прогулок одесситов и гостей нашего города. Сегодня мы имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. Это стало возможным благодаря нашим военным – мужественным и храбрым стражам нашего города. Также хочу отдельно сказать слова благодарности странам, которые сначала приложили усилия, чтобы эти парки появились в Одессе, а сегодня оказывают всестороннюю помощь, чтобы оградить наш город от врага», – прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский парк, беседка

Одесский Греческий парк

Греческий парк в Одессе

Одесса, Греческий парк

Также будет открыта для одесситов и гостей города Потемкинская лестница.

При этом улица Приморская открыта исключительно для транспорта – пешеходное движение здесь запрещено.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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