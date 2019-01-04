﻿ Что предсказали провидцы для Украины и Одессы на 2019 год? - Одесская Жизнь

Несмотря на то, что человек привык верить фактам, все равно каждый уделяет особое внимание прогнозам и предсказаниям. А в разные эпохи существовали люди, которые благодаря своим необычным способностям могли видеть будущее и немного о нем рассказать. В этой статье мы собрали самые интересные предсказания от наиболее авторитетных провидцев прошлого и настоящего, касающиеся украинского государства.

Ванга о новом правителе

Болгарскую незрячую предсказательницу Вангу можно смело назвать одной из самых известных. Ее прогнозы часто сбывались, причем с невероятной точностью: так, именно она предупредила о страшном военном конфликте – Второй мировой войне.

Ванга не делала каких-то конкретных прогнозов для Украины на 2019. Но некоторые слова в ее пророчествах все-таки связывают с нашей страной. Провидица говорила, что для украинского народа придут не лучшие времена. При этом, Ванга рассказала, что злодеяния закончатся, когда править будет честный человек, именуемый Стрельцом.

Влад Росс о выборах

Влад Росс — международный астролог высшей категории, говорит, что в 2019 году на выборах победит неожиданный кандидат. «Многие думают, что победит Порошенко или Тимошенко, но более вероятно, что благодаря влиянию Урана, духу и стилю этой планеты, победителем станет «темная лошадка». А, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, развернет финансовые потоки в нашей стране, что приведет к ликвидации коррупционных схем, — заявляет Росс. Кроме того, астролог утверждает, что конфликт на Донбассе пойдет на спад уже в 2019 году.

Глоба о протестах и войне

Российский специалист в области оккультизма и астрологии Павел Глоба утверждает, что в 2019 году наше государство ждут новая волна протестов; досрочные выборы, глубокий политический кризис и падение экономики. Активность Юпитера приведет к затуханию военных действий на Донбассе, считает астролог. Впрочем, прогнозы Глобы не всегда точны — например, президентом Украины, по его мнению, должна была стать Юлия Тимошенко.

Пророчества Мессинга

Вольф Мессинг — известный гипнотизер и прорицатель времен Советского Союза. Настоящее имя – Велвел Гершкович. Он прогнозировал, что война в Украине будет долгой, ведь Россия будет стараться заполучить. как можно больше украинских земель. Да еще соседние страны могут начать покушаться на западную часть Украины. Именно поэтому первоочередной задачей всех украинцев, утверждал Мессинг, является сохранение своих государственных границ и единства. Также, по пророчествам Мессинга, конфликт на Донбассе вряд ли завершится в 2019 году.

Валерий Московченко о Крыме и власти

Астролог Валерий Московченко просчитал, что, судя по расположению планет, будущее страны зависит от самих украинцев, их усилий и трудолюбия. Астролог говорит, что выборы принесут с собой смену политических сил – новое поколение политиков, не имеющее прочных связей с олигархической системой. Впрочем, по мнению Валерия, действующая власть так просто не сдастся, и перемены могут носить не мирный характер. Кроме того, Московченко считает, что звезды будут благоприятствовать возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.

Нострадамус и мольфары о будущем Украины

Нострадамус упоминает нашу страну в качестве важнейшей фигуры текущего столетия. На территории государства возникнет принципиально новый политический уклад и повлечет кардинальные изменения планетарного масштаба.

Карпатские мольфары считают, что 2019-й будет годом восстановления Украины и началом новой эпохи благополучия. Кризис должен закончиться как раз к 2019-му. Мольфары также заявляют, что враги Украины поплатятся за свои злодеяния.

Процветающая Одесса

По словам одесского астролога и нумеролога, в 2019 году Одессу ждет процветание. Год Желтой Земляной Свиньи для нашего города будет щедр на инвестиции, а деньги из бюджета будут направлены действительно на дело. Это произойдет на фоне смены политических сил в Украине. Астролог также советует в 2019 году обращать внимание на дату создания чего-то нового. Не самыми удачными для начинаний в этом году станут дни, в которых присутствуют цифры 2 и 5.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что предрекает Украине астролог-психолог Надежда Кологривова, чего боятся и на что надеяться, а также о том как сбывались прогнозы на 2018 год.