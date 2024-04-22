Магнитные бури: ждать ли их сегодня и каким будет конец апреля

Самая мощная магнитная буря апреля 2024 года, судя по всему, миновала и прогноз космической погоды на понедельник, 22 апреля, вполне благоприятный. Тем не менее, метеозависимым людям стоит помнить, что впереди еще как минимум один апрельский геомагнитный «шторм».
Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что в понедельник, 22 апреля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а значит магнитных бурь сегодня не предвидится.
Последняя в этом месяце и не очень сильная солнечная активность прогнозируется 29 и 30 апреля.
Как влияют на нас магнитные бури и как их пережить
Влияние магнитных бурь на здоровье плохо изучено учеными. Научные эксперименты обнаружили влияние солнечной активности на самочувствие только тех людей, которые работают на больших высотах – пилотов, бортпроводников и космонавтов.
Тем не менее, на ухудшение самочувствия в такие дни часто жалуются и обычные люди. Среди самых распространенных симптомов – головная боль, головокружение, нарушенный аппетит, проблемы со сном и повышенное давление.
Чтобы пережить магнитные бури без ущерба для здоровья:
- постарайтесь избегать стресса;
- ешьте больше сезонных продуктов, орехов, рыбы и зелени, а количество в рационе жирной, острой, жареной еды и фастфуда сведите к минимуму;
- пейте не меньше 1,5 л жидкости в день. Помимо воды можно пить травяные и растительные чаи, несладкие компоты;
- откажитесь от курения и спиртного;
- не злоупотребляйте кофе и энергетическими напитками;
- регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;
- проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
- Ложитесь спать в одно и то же время. Постарайтесь спать не менее 7 часов в сутки.