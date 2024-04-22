Магнитные бури: ждать ли их сегодня и каким будет конец апреля

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что в понедельник, 22 апреля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а значит магнитных бурь сегодня не предвидится.

Последняя в этом месяце и не очень сильная солнечная активность прогнозируется 29 и 30 апреля.

Как влияют на нас магнитные бури и как их пережить

Влияние магнитных бурь на здоровье плохо изучено учеными. Научные эксперименты обнаружили влияние солнечной активности на самочувствие только тех людей, которые работают на больших высотах – пилотов, бортпроводников и космонавтов.

Тем не менее, на ухудшение самочувствия в такие дни часто жалуются и обычные люди. Среди самых распространенных симптомов – головная боль, головокружение, нарушенный аппетит, проблемы со сном и повышенное давление.

Чтобы пережить магнитные бури без ущерба для здоровья: